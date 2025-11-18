Πολιτοπούλου-στην-Εξεταστική-για-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Δεν-δέχθηκα-πιέσεις

Τη διαβεβαίωση ότι δεν δέχθηκε καθόλου πιέσεις από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ελ. Αυγενάκη και ότι “σε καμία περίπτωση” δεν υπήρξε προσέγγιση για να ευνοηθεί η Κρήτη, έδωσε κατά την κατάθεσή της στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που ερευνά το σύστημα πληρωμής των κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων, η κα Ζωή Πολιτοπούλου, υπάλληλος στη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κληθείσα, μάλιστα, από τον εισηγητή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη, να σχολιάσει τα όσα ανέφερε η κα Τυχεροπούλου για “κλίμα απειλών και φόβου” και εάν είχε γνώση για τεχνικούς υπαλλήλους που ενδεχομένως πιέστηκαν να κάνουν αλλαγές στο σύστημα ή να παραδώσουν κωδικούς πρόσβασης, η κα Πολιτοπούλου είπε: Δεν είμαι γνώστης τέτοιων απειλών ή κωδικών. Δεν ήμουν καν στη Διεύθυνση Πληροφορικής τότε. «Καταθέτω μόνο μία περίπτωση, που βίωσα εγώ, όταν ήμουν μάρτυς από πλευράς του οργανισμού, ενός πρώην προέδρου του, του κ. Καπρέλη, απέναντι σε μια αγωγή ενός ηλεκτρονικού μέσου, όταν με πήρε τηλέφωνο ο τότε πρόεδρος κ. Σημανδράκος, που μου έδωσε εντολή να φύγω από τη δικαστική αίθουσα και να μην καταθέσω υπέρ του οργανισμού» είπε η κα Πολιτοπούλου. Συσχέτισε, μάλιστα, χρονικά, την εντολή αυτή με μετακίνησή της, από την κ. Σημανδράκο, σε άλλη υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σημείωσε, επίσης, ότι στη δικαστική υπόθεση, μάρτυρας υπεράσπισης του εκδότη ήταν ο υπάλληλος το οργανισμού, Μόσχος Κορασίδης, με τον κ. Λαζαρίδη να τονίζει ότι ο τελευταίος είναι στενός συνεργάτης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ν. Ανδρουλάκη και να σχολιάζει ότι είναι “παντού εμπλεκόμενος”.

Σε επόμενη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, εάν η κα Τυχεροπούλου, «είναι τελικά ο Ρομπέν των Δασών μέσα στον οργανισμό, η οποία κατάφερε να πείσει, ενδεχομένως με στοιχεία -δεν έχουμε δει μέχρι τώρα κάτι- την Ευρωπαία Εισαγγελέα, ή είναι μέρος του προβλήματος», η κα Πολιτοπούλου είπε ότι «Ρομπέν των Δασών, εγώ θεωρώ τους συναδέλφους, που έχουνε κάνει όλα αυτά τα χρόνια 281.479 διοικητικούς έλεγχους και 356.314 επιτόπιους έλεγχους, είτε κλασικούς, είτε μέσω τηλεπισκόπησης. Είναι όλοι αυτοί οι συνάδελφοι μου, οι κτηνίατροι του οργανισμού και άλλων υπηρεσιών, που πέρυσι, με 45 βαθμούς, φόρεσαν πλαστικές στολές, για να πάνε υπό συνθήκες καύσωνα να ελέγξουν τι γίνεται με την ευλογιά.. Όλα τα υπόλοιπα, εφόσον δεν υπάρχουνε στοιχεία, δεν ξέρω.. Δεν θα προβώ σε κανένα χαρακτηρισμό, ούτε σχολιασμό».

Η κα Πολιτοπούλου σημείωσε, επίσης, ότι στα προβλήματα του οργανισμού εντάσσονται η έλλειψη προσωπικού και εργαλείων, όπως το Κτηματολόγιο, για να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Επισήμανε, επίσης ότι το τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ επιδίωκε από το 2017 να ενταχθεί στο g-cloud/κυβερνητικό νέφος. Ακόμη, ότι δεν ισχύουν τα όσα λέγονται για περί μη ελέγχων: «Τη δεκαετία 2015-24 έχουμε δώσει σε όλη την επικράτεια, όχι μόνο σε αγρότες, αλλά και σε άλλα αναπτυξιακά έργα, περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ανακτήσει περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ [. . .] Για να ανακτηθούν τόσα χρήματα μάλλον κάτι έγινε. Έγιναν έλεγχοι, διοικητικοί, επιτόπιοι, μηχανογραφικοί, διασταυρωτικοί.. Το λάθος μας ήταν ότι τα θεωρούσαμε όλα αυτά “μπίζνες ας γιούζουαλ” και δεν διαφημίσαμε όλη αυτή τη δουλειά, τις περιπτώσεις που εστάλησαν στον εισαγγελέα για παρατυπίες και ενδείξεις απάτης, διότι εμείς δεν είμαστε ούτε ανακριτικοί υπάλληλοι, ούτε εισαγγελείς, ούτε έχουμε πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Όταν βλέπαμε κάτι πάντα αποστελλόταν αυτές οι περιπτώσεις στον εισαγγελέα» είπε η κα Πολιτοπούλου.

