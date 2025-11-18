Σε…-μέγγενη-Τεχνητής-Νοημοσύνης-και-bitcoin-οι-αγορές

Σε πτώση βρέθηκε ξανά η Wall Street, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές συνέχισαν να υποχωρούν εν μέσω ανησυχιών για τις αποτιμήσεις των εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Την ίδια στιγμή, το bitcoin έπεσε προσωρινά κάτω από τα 90.000 δολάρια, μια ένδειξη μειωμένης διάθεσης ανάληψης ρίσκου από τους επενδυτές.

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 498,50 μονάδες ή 1,07%, για να κλείσει στις 46.091,74 μονάδες. Ο S&P 500 έχασε 0,83% για να ολοκληρώσει τη συνεδρίαση στις 6.617,32. Πρόκειται για την τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση πτώσης για το δείκτη, σηματοδοτώντας το πιο παρατεταμένο καθοδικό σερί από τον Αύγουστο. Ο Nasdaq εμφάνισε πτώση 1,21% για να τερματίσει στις 22.432,85 μονάδες.

Στα χαμηλά της συνεδρίασης, ο Dow υποχώρησε σχεδόν 700 μονάδες ή 1,5%, ενώ ο S&P 500 και ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq είχαν υποχωρήσει 1,5% και 2,1%, αντίστοιχα.

Οι μετοχές δέχθηκαν πιέσεις από την Nvidia, το «αγαπημένο όνομα» των επενδυτών στον χώρο των chip για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία υποχώρησε σχεδόν 3%, καθώς και από άλλα μέλη της «Magnificent Seven», όπως η Amazon και η Microsoft. Η Amazon έκλεισε με πτώση άνω του 4%, ενώ η Microsoft υποχώρησε σχεδόν 3%.

«Μπορούμε να δούμε μια πτώση 8% ή 9%», δήλωσε ο Σαμ Στόβαλ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της CFRA, αναφερόμενος στον S&P 500. «Ενδεχομένως, η διόρθωση να τελειώσει πολύ πιο γρήγορα, εάν δούμε τα προσδοκώμενα κέρδη από την Nvidia και αν δούμε στοιχεία για την απασχόληση που είναι μεν αδύναμα αλλά δεν δείχνουν ύφεση».

Η Nvidia έχει βυθιστεί περισσότερο από 10% αυτόν τον μήνα, ενόψει των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της μετά το κλείσιμο της αυριανής συνεδρίασης. Η εταιρεία, η οποία δημοσιεύει αποτελέσματα προς το τέλος μιας ισχυρής περιόδου ανακοινώσεων, βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για το κατά πόσο είναι βιώσιμο το ανοδικό ράλι που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη φέτος, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τις υψηλές τεχνολογικές αποτιμήσεις και τη σταθερότητα των θεμελιωδών μεγεθών της τεχνητής νοημοσύνης λόγω της έκρηξης στις εκδόσεις χρέους των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

«Αν η κορυφαία εταιρεία στην ΑΙ πει πολύ αισιόδοξα πράγματα για το μέλλον, ενώ ταυτόχρονα ανακοινώσει καλύτερα του αναμενομένου κέρδη, έσοδα και περιθώρια κέρδους, πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει πολύ στο να ηρεμήσουν οι αμφιβολίες και οι ανησυχίες των επενδυτών», δήλωσε ο Στόβαλ. «Το πραγματικό ερώτημα είναι: “Πότε θα αρχίσουμε να αποκομίζουμε έσοδα από όλες αυτές τις επενδύσεις;” Και αυτό είναι κάτι που δεν θα συμβεί αυτό το τρίμηνο ή το επόμενο, αλλά αναμένεται στο σχετικά κοντινό μέλλον».

Μια μεγάλη συνεργασία στην τεχνητή νοημοσύνη που ανακοινώθηκε σήμερα Τρίτη δεν κατάφερε να ενισχύσει τις σχετικές μετοχές, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν. Η νεοφυής επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης Anthropic ανακοίνωσε ότι θα δαπανήσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια με τη Microsoft και, με τη σειρά τους, η Microsoft και η Nvidia θα επενδύσουν δισεκατομμύρια στην Anthropic. Παρ’ όλα αυτά, η Nvidia και η Microsoft παρέμειναν έντονα στο κόκκινο μετά τη συμφωνία.

«Βρισκόμαστε σε μια φυσιολογική απορρόφηση των κερδών σε αυτό το σημείο, και οι επενδυτές πρέπει να εξετάσουν το υπόβαθρο», συνέχισε ο Στόβαλ. «Κάτι άλλο θα πρέπει να συμβεί ώστε οι επενδυτές να πουν: “Λοιπόν, μια στιγμή, ίσως ανησύχησα πολύ νωρίς”».

Το bitcoin έπεσε κάτω από τα 90.000 δολάρια πριν ανακάμψει. Πολλοί επενδυτές στον τεχνολογικό κλάδο έχουν επίσης μεγάλες θέσεις σε κρυπτονομίσματα, οπότε η πτώση αύξησε τους φόβους ότι μπορεί να ακολουθήσει μεγαλύτερη πτώση στην αγορά μετοχών. Το bitcoin διαπραγματευόταν τελευταία λίγο πάνω από τα 92.000 δολάρια.

Πέραν του τεχνολογικού κλάδου, οι μετοχές της Home Depot υποχώρησαν αφού η εταιρεία ανακοίνωσε αποτελέσματα κερδοφορίας χαμηλότερα των εκτιμήσεων και μείωσε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους.