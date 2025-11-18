Σε-merry-friday-«μεταμορφώνουν»-την-black-friday-τα-public

Τα Public παρουσιάζουν τη φετινή τους Black Friday καμπάνια με μια ξεχωριστή προσέγγιση που αποτυπώνει την εξέλιξη των καταναλωτικών συνηθειών: το Merry Friday.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η καμπάνια βασίζεται σε δύο σημαντικά insights της αγοράς – ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές αξιοποιούν τις Black Friday εκπτώσεις για να προμηθευτούν τα Χριστουγεννιάτικα τους δώρα για φίλους και αγαπημένους, συνδυάζοντας έξυπνες αγορές με έγκαιρο σχεδιασμό. Την ίδια στιγμή, η Black Friday παραμένει η περίοδος που οι καταναλωτές επιλέγουν να κάνουν ένα δώρο και στον εαυτό τους, επενδύοντας σε προϊόντα που πραγματικά επιθυμούν.

Πρωταγωνιστής της καμπάνιας είναι ο ταλαντούχος ηθοποιός Λευτέρης Ελευθερίου, ο οποίος ενσαρκώνει έναν μοντέρνο, “undercover” Άγιο Βασίλη έτοιμο να ανακαλύψει και αξιοποιήσει τα πιο ho ho hot deals. Με τη λίστα των δώρων στα χέρια του, περιηγείται στα Public αναζητώντας τις καλύτερες προσφορές για να ικανοποιήσει κάθε επιθυμία – από τεχνολογία και gadgets μέχρι παιχνίδια και οικιακές συσκευές.

Δείτε την καμπάνια εδώ:

Φέτος, τα Public μετατρέπουν τη λίστα επιθυμιών σε πραγματικότητα με προσφορές που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Από τα must-have Smartwatch Garmin Fenix 7 Pro στα 499€, που συνδυάζουν στυλ και λειτουργικότητα, μέχρι το Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G στα 279€, για τους λάτρεις των smartphones και την QLED 55″ 4K Smart TV της Samsung στα 499€ για απολαυστικές οικογενειακές στιγμές – η τεχνολογία αιχμής είναι πιο προσιτή από ποτέ.

Για ένα σπίτι που λάμπει, οι σκούπες stick Dyson V7 στα 259€, Xiaomi G20 Max στα 229€, αλλά και οι Xiaomi Robot Vacuum X20+ στα 380€ και η Miele Guard M1 Performance στα 199€ κάνουν τις καθημερινές δουλειές, ενώ το πλυντήριο Miele WSA 123 WCS 8 κιλών στα 798€ φέρνει την premium ποιότητα στο σπίτι. Για όσους αναζητούν πολυτέλεια, το εμβληματικό Dyson Airwrap στα 499€ αποτελεί το απόλυτο δώρο περιποίησης. Τέλος, για κάθε λάτρη της ανάγνωσης: Με εκπτώσεις έως 50% σε 50 επιλεγμένους κωδικούς βιβλίων, τα Public κάνουν τη γνώση και τη φαντασία προσιτές σε όλους.

Για όσους επιλέγουν να επενδύσουν στη γνώση, τα Public προσφέρουν φέτος και έκπτωση έως 85% στα Public Courses, με δωρεάν δοκιμή και εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Έτσι, η Black Friday μετατρέπεται σε μια μοναδική ευκαιρία για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη. Η πλατφόρμα Public Courses, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία των Public με τη Workearly, διαθέτει περισσότερα από 100 μαθήματα σε τομείς σχετικούς με την επαγγελματική ανάπτυξη, τη δημιουργικότητα και την προσωπική εξέλιξη.

Είτε ψάχνετε το τέλειο δώρο για τα αγαπημένα σας πρόσωπα, είτε θέλετε να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας, τα Ho-Ho-Hot Deals των Public έχουν ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Παράλληλα με τις Black Friday επιλογές, βασικά πλεονεκτήματα που κάνουν τα Public ιδανικό προορισμό είναι:

Δυνατότητα αλλαγής έως 10/01/2026: Κατανοώντας ότι τα Χριστουγεννιάτικα δώρα χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, τα Public επεκτείνουν τη διάρκεια ισχύος της Κάρτας Αλλαγής έως τις 10 Ιανουαρίου, για αγορές που πραγματοποιούνται από τις 13 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου. Έτσι, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν τα δώρα τους σε τιμές Black Friday, με τη σιγουριά ότι θα έχουν τη δυνατότητα αλλαγής σε περίπτωση που χρειαστεί.

Κατανοώντας ότι τα Χριστουγεννιάτικα δώρα χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, τα Public επεκτείνουν τη διάρκεια ισχύος της Κάρτας Αλλαγής έως τις 10 Ιανουαρίου, για αγορές που πραγματοποιούνται από τις 13 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου. Έτσι, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν τα δώρα τους σε τιμές Black Friday, με τη σιγουριά ότι θα έχουν τη δυνατότητα αλλαγής σε περίπτωση που χρειαστεί. Υπηρεσία Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής: Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στους καταναλωτές να ψωνίζουν με απόλυτη σιγουριά είδη τεχνολογίας και οικιακών συσκευών, γνωρίζοντας ότι η διαφορά στην τιμή καλύπτεται, ακόμη και αν αυτή προκύψει μέσα στις επόμενες 14 ημέρες από την αγορά. Η επιστροφή της διαφοράς γίνεται εύκολα και γρήγορα σε ευρώ μέσω του Public Wallet. Η αξία θα είναι διαθέσιμη για τις επόμενες αγορές, όποτε επιθυμεί ο καταναλωτής.

Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στους καταναλωτές να ψωνίζουν με απόλυτη σιγουριά είδη τεχνολογίας και οικιακών συσκευών, γνωρίζοντας ότι η διαφορά στην τιμή καλύπτεται, ακόμη και αν αυτή προκύψει μέσα στις επόμενες 14 ημέρες από την αγορά. Η επιστροφή της διαφοράς γίνεται εύκολα και γρήγορα σε ευρώ μέσω του Public Wallet. Η αξία θα είναι διαθέσιμη για τις επόμενες αγορές, όποτε επιθυμεί ο καταναλωτής. Άτοκες Δόσεις : Ευελιξία πληρωμής για κάθε προϋπολογισμό χωρίς πιστωτική κάρτα.

: Ευελιξία πληρωμής για κάθε προϋπολογισμό χωρίς πιστωτική κάρτα. Ετοιμοπαράδοτα Προϊόντα: Άμεση διαθεσιμότητα στα καταστήματα Public και στο public.gr.

Άμεση διαθεσιμότητα στα καταστήματα Public και στο public.gr. Public+: Επιστροφή ευρώ στο Public Wallet για επόμενες αγορές στα καταστήματα Public ή στο public.gr

Η καμπάνια “Merry Friday” έρχεται να θυμίσει ότι η Black Friday δεν είναι μόνο η στιγμή για μεγάλες αγορές, αλλά και η ιδανική ευκαιρία να ετοιμαστεί το καταναλωτικό κοινό έγκαιρα για τις γιορτές, με τις πιο έξυπνες και συμφέρουσες επιλογές.