Τι-βάζει-στο-ταμείο-η-Ικτίνος-από-το-ντιλ-στην-Κρήτη

Το προσύμφωνο μεταξύ της Iκτίνος Μάρμαρα και της CBE Capital σχετικά με την τουριστική επένδυση στη Σητεία όχι μόνο επιλύει το πρόβλημα χρηματοδότησης που αντιμετώπιζε ο εισηγμένος όμιλος, αλλά επιπλέον ενισχύει τις προοπτικές επιστροφής του στην κερδοφορία από το 2026 και μετά.

Ειδικότερα, μέσα από τη συγκεκριμένη συμφωνία:

α) Η Iκτίνος έχει εξασφαλίσει ότι -στη χειρότερη των περιπτώσεων- σε 18 έως 24 μήνες θα εισπράξει το ποσό των 28,5 εκατ. ευρώ (με τον τρόπο αυτό, διαψεύδονται στην πράξη τα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει μέσα στο καλοκαίρι και μιλούσαν για τιμή πώλησης του τουριστικού project αρκετά κάτω από τη λογιστική του αξία).

β) Με δεδομένα τη συνθετότητα της συμφωνίας και τις επιμέρους πρόνοιές της, είναι πολύ πιθανή η αποκόμιση επιπρόσθετων σημαντικών εσόδων για λογαριασμό της Iκτίνος Μάρμαρα, είτε στο τέλος του επόμενου 18-24μήνου, είτε και νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία.

Με βάση το γεγονός ότι στις 30/6/2025 ο καθαρός δανεισμός του ομίλου είχε διαμορφωθεί στα 47,5 εκατ. ευρώ, το συγκεκριμένο deal κατεβάζει ουσιαστικά το ποσό του καθαρού δανεισμού στα 19 εκατ. ευρώ, ή και σε ακόμη πιο χαμηλά επίπεδα. Πέραν αυτού, έντονη είναι η φημολογία στην αγορά ότι η διοίκηση βρίσκεται αρκετά κοντά και σε μια ακόμη κίνηση η οποία θα μπορούσε να αποκλιμακώσει περαιτέρω τις δανειακές της υποχρεώσεις.

Ωστόσο, ακόμη και με βάση το χειρότερο σενάριο του deal και χωρίς να συνεκτιμάται η νέα φημολογούμενη κίνηση, ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας της Iκτίνος θα σκαρφαλώσει γύρω στο (σαφώς ικανοποιητικό) 1,5 (σήμερα υπολείπεται της μονάδας) και το κόστος χρηματοδότησης (1,57 εκατ. ευρώ μόνο κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο) θα μειωθεί δραστικά, προσφέροντας ανάσες στην «κάτω γραμμή» της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως. Αυτό θα συμβεί όχι μόνο εξ’ αιτίας της μείωσης του δανεισμού, αλλά και ενδεχομένως λόγω της δυνατότητας της εισηγμένης να επιτύχει καλύτερα spreads στο τμήμα των υποχρεώσεων που θα απομείνει.

Η ουσία είναι ότι σύμφωνα με το business plan 2025-2029, η Iκτίνος Μάρμαρα προβλέπεται να επιστρέψει σε κερδοφόρο αποτέλεσμα από το 2026 (στο πρώτο μισό του 2025 εμφάνισε θετικό EBITDA ύψους 1,8 εκατ. ευρώ). Βέβαια, η διεθνής αγορά του μαρμάρου χαρακτηρίζεται κατά την τρέχουσα περίοδο από σημαντικές προκλήσεις, πλην όμως οι κινήσεις της εισηγμένης σε συνδυασμό με τη συμφωνία για το project της Κρήτης, ενισχύουν δραστικά τις προοπτικές του ομίλου.