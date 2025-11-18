Χαρίτσης: Η κυβερνήση προωθεί κουλτούρα στρατιωτικοποίησης – Δεν θα συνηθίσουμε τα «φέρετρα με σημαία» Δένδια

Για την προώθηση «επικίνδυνης κουλτούρας στρατιωτικοποίησης» κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατά την ομιλία του στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας».

Όπως τόνισε, «με τη Νέα Δημοκρατία, η Ελλάδα έχει ενταχθεί σε ένα δόγμα πολεμικού προσανατολισμού, που την απομακρύνει από τον ρόλο που θα όφειλε να έχει: της πολυδιάσταστης εξωτερικής πολιτικής και του ειρηνικού διαμεσολαβητή στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι αυτό που παρακολουθούμε σήμερα «δεν είναι εξωτερική πολιτική, είναι ένας ξέφρενος χορός εξοπλισμών, ένας φαύλος κύκλος στρατιωτικών αγορών».

Ωστόσο, επισήμανε ότι υπάρχει πλέον κι ένα νέο στοιχείο, «πραγματικά ανησυχητικό και εξοργιστικό», το οποίο όπως είπε, «το εισάγει τώρα ο ίδιος ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Δένδιας». «Δεν μιλά πλέον μόνο για εξοπλισμούς. Δεν μιλά μόνο για την ανάγκη “ισχυρής άμυνας”. Μιλά για αλλαγή κουλτούρας», είπε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας πως λέει μάλιστα «με έναν ανατριχιαστικό κυνισμό» ότι «”η Ευρώπη πρέπει να συνηθίσει τα φέρετρα με σημαία”». «Από τη στρατιωτικοποίηση των προϋπολογισμών, περνάμε στη στρατιωτικοποίηση και στην πολεμική ετοιμότητα των κοινωνιών», πρόσθεσε.

Ο κ. Χαρίτσης κατήγγειλε ότι «ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας λέει καθαρά στην ελληνική κοινωνία, ετοιμαστείτε να θρηνήσετε τα παιδιά σας! Πού έχουμε φτάσει; Τι είναι αυτά που ακούμε;».

«Δεν ξέρω πού θέλει να στείλει διαπιστευτήρια, πιθανόν για την επόμενη μέρα» είπε και απευθυνόμενος στον υπουργό Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτη ρώτησε αν συμφωνεί με τον συνάδελφό του.

Συνεχίζοντας, ο κ. Χαρίτσης προειδοποίησε ότι «δεν είναι δυνατόν η ΕΕ που δημιουργήθηκε πριν από 70 χρόνια, ακριβώς για να βάλει τέλος στους καταστροφικούς πολέμους στην ήπειρό μας, να επιστρέφει στις πιο μαύρες, στις πιο σκοτεινές, στις πιο καταστροφικές σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας. Κι εσείς να πρωταγωνιστείτε σε αυτό!».

Αναφερόμενος στη δήλωση του Γερμανού υπουργού Άμυνας ότι ίσως έχουμε ζήσει «το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι στην Ευρώπη», διερωτήθηκε: «Μπορούμε να το διανοηθούμε; Απίστευτη ρητορική!». «Όσο κι αν προσπαθείτε να το ντύσετε με βαρύγδουπες λέξεις, όπως ευθύνη ή αυτοθυσία, δεν παύει να σημαίνει ένα πράγμα: ανθρώπινο αίμα», σημείωσε, επισημαίνοντας πως σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα καλείται το 2027 να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου, «σε μια Ευρώπη που οι οικονομικές ελίτ ξαναχτυπούν τα τύμπανα του πολέμου».

Όσον αφορά την ενεργειακή ανεξαρτησία, ο κ. Χαρίτσης επισήμανε πως, μπροστά στα σημερινά δεδομένα, αντί η κυβέρνηση να θωρακίσει τη χώρα, «επιλέγει να εμβαθύνει την εξάρτηση από το φυσικό αέριο». Όπως υπογράμμισε, «η χώρα έχει ανάγκη από ενεργειακή ανεξαρτησία και σταθερές τιμές· όχι από μια νέα, πανάκριβη εξάρτηση από το φυσικό αέριο».

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι ο πρωθυπουργός, αντί να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, «χρησιμοποιεί την ενεργειακή διπλωματία για να εξυπηρετήσει γεωπολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες που ζημιώνουν την ελληνική κοινωνία». «Όταν τα συμφέροντα μιας ιδιωτικής εταιρείας βαφτίζονται “επιβεβαίωση κυριαρχικών δικαιωμάτων” μιας ολόκληρης χώρας, σημαίνει ότι η εξωτερική μας πολιτική είναι εντελώς αδύναμη», υπογράμμισε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ενδίδει πλήρως στις πιέσεις των λόμπι ορυκτών καυσίμων.

Αναφερόμενος στη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης, έκανε λόγο για επιλογές ευθυγράμμισης με ακραίες διεθνείς δυνάμεις, τονίζοντας ότι «αυτή ακριβώς είναι η ενεργειακή στρατηγική της Ελλάδας και του κ. Μητσοτάκη. Πρόσδεση στο άρμα του τραμπισμού».

Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι η Νέα Αριστερά επισημαίνει σταθερά την ανάγκη αλλαγής προσανατολισμού, υπενθυμίζοντας πως «επαναλαμβάνουμε με κάθε ευκαιρία ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας έχει ανάγκη έναν προοδευτικό επαναπροσανατολισμό».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι «η ευθύνη για αντίδραση και αντιστροφή αυτής της καταστροφικής πορείας ανήκει στην Αριστερά».

«Να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να φτιάξουμε εκείνο το μέτωπο που θα υπερασπιστεί την ειρήνη. Να μην επιτρέψουμε στους πολεμοκάπηλους να ξαναρίξουν την Ευρώπη και την Ελλάδα στην άβυσσο της σφαγής. Να υπερασπιστούμε την ειρήνη που ξαναγίνεται ζητούμενο στην Ευρώπη, 80 χρόνια μετά τη λήξη του πιο αιματηρού πολέμου. Είναι το ιστορικό μας χρέος απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στις επόμενες γενιές, απέναντι στα παιδιά μας», κατέληξε.

