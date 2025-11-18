Χρηματιστήριο: Δύσκολη μέρα με απώλειες και διεθνείς πιέσεις

Το Χρηματιστήριο Αθηνών αντιμετωπίζει σήμερα έντονες πιέσεις, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει σημαντικές απώλειες που τον οδηγούν στις 2.024 μονάδες, σημειώνοντας πτώση περίπου 1,50%. Η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με «βουτιά», καθώς 8 στις 10 μετοχές κινούνταν πτωτικά, με τον δείκτη να αγγίζει ακόμη και τις 2.019 μονάδες (-1,76%) στο χαμηλότερο σημείο της ημέρας.

Η χθεσινή συνεδρίαση είχε ολοκληρωθεί με μικρή υποχώρηση στις 2.055 μονάδες (-0,19%) και περιορισμένο τζίρο στα 147 εκατομμύρια ευρώ, κάτω από τον μέσο όρο του έτους που ανέρχεται στα 230 εκατομμύρια ευρώ.

Βαρύ Κλίμα στις Ευρωπαϊκές Αγορές

Οι ελληνικές απώλειες δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο. Οι ευρωπαϊκές αγορές βρίσκονται υπό έντονη πίεση, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 να σημειώνει πτώση 1,1% στις 565,4 μονάδες, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 7 Νοεμβρίου. Οι αγορές της Γερμανίας και της Γαλλίας καταγράφουν απώλειες γύρω στο 1,2%, ενώ χθες ο γερμανικός δείκτης DAX υποχώρησε κατά 1,2% και ο S&P 500 κατά 0,9%.

Οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις στον τεχνολογικό κλάδο, σε συνδυασμό με την υποχώρηση των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων από τη Fed, δημιουργούν ένα αρνητικό κλίμα που επηρεάζει και την ελληνική αγορά.

Οι Τράπεζες στο Κέντρο της Πίεσης

Ο τραπεζικός δείκτης δέχεται ιδιαίτερα ισχυρές πιέσεις, υποχωρώντας κατά 2,35% στη σημερινή συνεδρίαση, ενώ είχε φτάσει και το -2,55% σε ενδοσυνεδριακό χαμηλό. Οι ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές αποτελούν το μεγαλύτερο βαρίδι για τους ευρωπαϊκούς δείκτες, με απώλειες άνω του 2%.

Η πίεση στις τραπεζικές μετοχές επηρεάζει άμεσα και τον Γενικό Δείκτη, δεδομένου του μεγάλου βάρους που έχουν οι τράπεζες στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Πρόσφατη Πορεία Τραπεζικών Μετοχών

Παρά τις σημερινές απώλειες, ο τραπεζικός κλάδος παραμένει σε θετική βάση για το 2025, με άνοδο 80,09% στο σύνολο του έτους. Χθες, ο τραπεζικός δείκτης είχε καταγράψει απώλειες 0,98%, με την Eurobank να υποχωρεί κατά 1,57%.

Οι μεγάλες συστημικές τράπεζες συνεχίζουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον των αναλυτών παρά τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα. Ο οίκος UBS διατηρεί σύσταση «αγοράς» για όλες τις ελληνικές τράπεζες, επισημαίνοντας ότι αποτιμώνται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών, παρόλο που προσφέρουν συγκρίσιμη ή ισχυρότερη απόδοση.

Μεμονωμένα Θετικά Στοιχεία

Παρά το γενικά αρνητικό κλίμα, ορισμένες μετοχές κατάφεραν να αντισταθούν στις πιέσεις. Χθες, ο ΟΤΕ κατέγραψε κέρδη 1,34%, η ΕΛΧΑ +1,18%, η Βιοχάλκο +1,13%, ο Τιτάν +1,27% και η ΕΥΔΑΠ +2,75%. Απολογιστικά, 33 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 71 που υποχώρησαν.

Η Εικόνα της Χρονιάς και οι Προοπτικές

Παρά τη σημερινή δυσκολία, το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει σημειώσει εντυπωσιακή άνοδο το 2025, με τον Γενικό Δείκτη να έχει κερδίσει 40,13% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης κινείται σε εύρος από το χαμηλό των 1.360 μονάδων έως το υψηλό των 2.135 μονάδων κατά τη διάρκεια των τελευταίων 52 εβδομάδων.

Το επίπεδο των 2.025 μονάδων θεωρείται ισχυρό σημείο στήριξης για τον Γενικό Δείκτη, ενώ αναλυτές παρακολουθούν προσεκτικά τη δυναμική της ρευστότητας. Η σημερινή δοκιμασία αποτελεί φυσιολογική διόρθωση μετά από τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις που είχαν οδηγήσει τον δείκτη στις 2.074 μονάδες την περασμένη εβδομάδα.

Τι Επηρεάζει την Αγορά

Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών περιλαμβάνουν:

Διεθνείς Εξελίξεις : Η αβεβαιότητα στις παγκόσμιες αγορές και οι ανησυχίες για τον τεχνολογικό κλάδο επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα

: Η αβεβαιότητα στις παγκόσμιες αγορές και οι ανησυχίες για τον τεχνολογικό κλάδο επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα Νομισματική Πολιτική : Οι προσδοκίες για την πολιτική της Fed και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας παίζουν καθοριστικό ρόλο

: Οι προσδοκίες για την πολιτική της Fed και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας παίζουν καθοριστικό ρόλο Εγχώρια Οικονομία : Η συνέχιση της θετικής πορείας της ελληνικής οικονομίας υποστηρίζει μεσοπρόθεσμα την αγορά

: Η συνέχιση της θετικής πορείας της ελληνικής οικονομίας υποστηρίζει μεσοπρόθεσμα την αγορά Εταιρικά Αποτελέσματα: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται ανακοινώσεις αποτελεσμάτων 9μήνου από σημαντικές εταιρείες όπως η ΔΕΗ, η Motor Oil και η Quest

Επικείμενες Εξελίξεις

Σήμερα αναμένεται να γνωστοποιηθεί το ποσοστό αποδοχής στην πρόταση του Euronext για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΧΑΕ), ενώ ξεκίνησε στην Εναλλακτική Αγορά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Trek Development.

Την Παρασκευή θα ανακοινωθούν οι αναδιαρθρώσεις του δείκτη FTSE Russell, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη ρευστότητα σε επιλεγμένες μετοχές.

Συμπέρασμα

Η σημερινή δύσκολη συνεδρίαση αντικατοπτρίζει τη διεθνή αβεβαιότητα και τις πιέσεις που δέχονται οι τραπεζικές μετοχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρόλα αυτά, η ελληνική αγορά διατηρεί σημαντικά κέρδη σε ετήσια βάση και οι θεμελιώδεις παράγοντες παραμένουν ισχυροί. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και αξιολογούν τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης θετικής πορείας.