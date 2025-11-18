bank-of-america:-Οι-μικρές-και-μεσαίες-επιχειρήσεις-αναμένουν-μεγαλύτερη-ανάπτυξη-το-2026

Η πλειοψηφία των ιδιοκτητών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις ΗΠΑ αναμένει ισχυρότερη ανάπτυξη το επόμενο έτος, με το 74% να προβλέπει αύξηση εσόδων και σχεδόν το 60% να σχεδιάζει επέκταση των δραστηριοτήτων, σύμφωνα με έρευνα της Bank of America.

Περίπου οι μισοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε έρευνα της Bank of America πιστεύουν ότι οι οικονομίες, από τις τοπικές έως τις παγκόσμιες, θα επωφεληθούν από τη σταθεροποίηση της δασμολογικής πολιτικής και την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Ένα μεγάλο μέρος πιστεύει επίσης ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού θα βελτιωθούν το 2026.

«Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων προσεγγίζουν το επόμενο έτος με αυτοπεποίθηση και σαφή εστίαση στην ανάπτυξη», δήλωσε η Σάρον Μίλερ, Πρόεδρος Επιχειρηματικής Τραπεζικής στην Bank of America.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ επηρεάστηκαν σημαντικά από τις δασμολογικές πολιτικές το 2025, καθώς αντιμετώπισαν προκλήσεις όπως υψηλότερο κόστος, διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και βραδύτερες προσλήψεις.

Ελλείψεις εργατικού δυναμικού

Η έρευνα διαπίστωσε ότι τρεις στους πέντε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων επηρεάζονται από ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε μια περιορισμένη αγορά, με αρκετούς να εργάζονται περισσότερες ώρες λόγω έλλειψης προσωπικού. Μόνο το 1% των ιδιοκτητών σχεδιάζει απολύσεις τους επόμενους 12 μήνες, ενώ το 43% σχεδιάζει να προσλάβει περισσότερους.

«Πολλοί σχεδιάζουν να διατηρήσουν το τρέχον προσωπικό τους και να προσλάβουν περισσότερους, και προβλέπουν ότι οι τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες οικονομίες θα βελτιωθούν», δήλωσε η Μίλερ.

Εφοδιαστική αλυσίδα και τεχνητή νοημοσύνη

Ωστόσο, η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι ιδιοκτήτες εξακολουθούν να επηρεάζονται από ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, με περισσότερους από τους μισούς ερωτηθέντες να αυξάνουν τις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, καθώς και από τον πληθωρισμό, κάτι που ήταν σύμφωνο με πέρυσι.

Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει απαραίτητη για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, με το 77% να την έχει ενσωματώσει στις δραστηριότητές του τα τελευταία πέντε χρόνια.

- Reuters