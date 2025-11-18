cipollone:-Δεν-θα-ζημιωθούν-οι-τράπεζες-από-το-ψηφιακό-ευρώ

Οι τράπεζες δεν θα χάσουν προμήθειες με το ψηφιακό ευρώ, ξεκαθάρισε ο Piero Cipollone, κατά την 7η ακρόασή του στην αρμόδια για το ψηφιακό ευρώ επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου.

Όπως εξήγησε το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ, το ψηφιακό ευρώ δεν θα θέσει σε κίνδυνο τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και ούτε πρόκειται να χάσουν περισσότερες προμήθειες από αυτές που χάνουν με άλλα μέσα πληρωμών. Τουναντίον, με το ψηφιακό ευρώ θα μπορούν να διατηρήσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και τις υπηρεσίες πληρωμών που προσφέρουν, εξήγησε ο Cipollone.

«Έχουμε προβλέψει ότι το ψηφιακό ευρώ θα διανέμεται μέσω των τραπεζών. Έχουμε επίσης σχεδιάσει το σύστημα με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τράπεζες δεν θα αποκλειστούν από τη διαμεσολάβηση», επισήμανε ο ίδιος. Παρέχοντας μια σύγκριση σε σχέση με τους υπόλοιπους τρόπους πληρωμής, έκανε ξεκάθαρο πως οι τράπεζες όχι μόνο δεν θα ζημιωθούν από το ψηφιακό ευρώ αλλά θα επωφεληθούν από αυτό και θα ζημιώνονταν κατά πολύ παραπάνω εάν δεν υπήρχε αυτό.

«Με το διεθνές σύστημα καρτών οι τράπεζες χάνουν προμήθειες. Με τις τεχνολογικές λύσεις για κινητά, οι τράπεζες χάνουν προμήθειες και δεδομένα, ενώ στο μέλλον, με τα stablecoins, θα χάσουν προμήθειες, δεδομένα και καταθέσεις λιανικής» ανέφερε το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ.

Σε αντίθεση με αυτά τα συστήματα πληρωμών, με το ψηφιακό ευρώ «το μοντέλο αποζημίωσης θα διασφαλίσει ότι οι τράπεζες θα επωφελούνται κάθε φορά που μια πληρωμή με μία από αυτές τις λύσεις θα αντικαθίσταται από μια συναλλαγή με ψηφιακό ευρώ» αποσαφήνισε.

Όπως εξήγησε, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το ευρωσύστημα δεν χρεώνει τέλη συστήματος ή διακανονισμού.

Τέλος σύμφωνα με τον ίδιο, η τελική απόφαση για την κυκλοφορία του ψηφιακού ευρώ θα ληφθεί μόνο μετά την έγκριση της σχετικής νομοθεσίας. Συνεπώς, εάν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εγκρίνουν τον κανονισμό μέσα στον επόμενο χρόνο, θα μπορούσε να ξεκινήσει πιλοτική εφαρμογή και οι πρώτες συναλλαγές να ξεκινήσουν ήδη από τα μέσα του 2027, ενώ η πλήρης έκδοση του ψηφιακού ευρώ αναμένεται το 2029.