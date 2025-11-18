elvalhalcor:-Πώς-ανέβασε-τα-κέρδη-σε-δύσκολη-συγκυρία

Σημαντική αύξηση πωλήσεων, λειτουργικών κερδών και καθαρού αποτελέσματος παρουσίασε η ElvalHalcor στο εννεάμηνο του 2025, περιορίζοντας παράλληλα τον καθαρό της δανεισμό, παρά το υψηλό μέρισμα που διένειμε φέτος στους μετόχους της.

Ειδικότερα, ο όγκος των πωλούμενων προϊόντων ανέβηκε κατά 3%, οι πωλήσεις αυξήθηκαν από τα 2,59 στα 2,74 δισ. ευρώ, το προσαρμοσμένο EBITDA διογκώθηκε από τα 180 στα 189,2 εκατ. ευρώ και το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 93,6 εκατ. έναντι 70,9 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Οι βελτιωμένες αυτές επιδόσεις έλαβαν χώρα σε μια περίοδο χαμηλής διεθνούς ζήτησης, αυξημένου ενεργειακού κόστους και έντονης αβεβαιότητας.

Ειδικότερα, η κατάσταση στη διεθνή αγορά η οποία ήδη χαρακτηριζόταν από προκλήσεις, έχει επιδεινωθεί περαιτέρω από το τρίτο τρίμηνο έως και σήμερα. Και αυτό γιατί η ευρωπαϊκή ζήτηση συνεχίζει να επηρεάζεται από τη γενικότερη οικονομική στασιμότητα (παρά τη μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ στο 2%) ενώ επιπρόσθετα αναστάτωση προήλθε λόγω και της επιβολής δασμών 50% από τις ΗΠΑ τόσο στα προϊόντα χαλκού, όσο και σε αυτά του αλουμινίου (στις ΗΠΑ κατευθύνεται περίπου το 8,5%-9% των προϊόντων της ElvalHalcor).

Η εκτόξευση της δασμολογικής επιβάρυνσης όχι μόνο δυσκόλεψε τις ευρωπαϊκές εταιρείες στο να διατηρήσουν μερίδια και περιθώρια κέρδους, αλλά κυρίως προκάλεσε έντονες παρενέργειες στην αγορά των scrap. Και αυτό, γιατί με τη μαζική προώθηση ευρωπαϊκού scrap στις ΗΠΑ, το αποτέλεσμα ήταν να αυξηθεί το κόστος απόκτησής του από τις εταιρείες της Γηραιάς Ηπείρου. Όσο και αν η κατάσταση έχει αρχίσει να ομαλοποιείται και οι τιμές του scrap να αποκλιμακώνονται, οι Ευρωπαίοι παραγωγοί ζητούν περιορισμό των εξαγωγών του προς τις ΗΠΑ.

Αν και ο εισηγμένος όμιλος δεν προχωρά σε εκτιμήσεις για την πορεία των αποτελεσμάτων του, οι αναλυτές προβλέπουν ότι παρά τις προκλήσεις, τα φετινά ετήσια αποτελέσματα θα κινηθούν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα περυσινά, θεωρώντας παράλληλα πως η ElvalHalcor είναι σε θέση να εκμεταλλευθεί όχι μόνο οποιαδήποτε μελλοντική βελτίωση της ζήτησης στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και ενδεχόμενες ευκαιρίες λόγω της υψηλής ρευστότητας που διαθέτει.

Συγκεκριμένα, η ElvalHalcor έχει δείκτη καθαρού χρέους προς EBITDA 2,6, επίδοση που είναι χαμηλότερη από τον υπάρχοντα στόχο του 3%. Ωστόσο, οι φετινές επενδύσεις της εισηγμένης θα κινηθούν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (μεταξύ 90 και 100 εκατ. ευρώ) ενώ η διοίκηση της ElvalHalcor δεν φαίνεται διατεθειμένη να ανακοινώσει στο προσεχές μέλλον κάποιο νέο μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα και αυτό λόγω του κλίματος αβεβαιότητας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές.

Με βάση το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής (3,45 ευρώ) η αποτίμηση της ElvalHalcor στο Χρηματιστήριο της Αθήνας υπολογίζεται στο 1,294 δισ. ευρώ, όταν στις 30/9/2025 η λογιστική της αξία είχε διαμορφωθεί στο 1,1 δισ. ευρώ (δείκτης P/BV στο 1,17).