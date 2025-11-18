fitch:-Οι-τράπεζες-θα-επωφεληθούν-από-τις-αναβαθμίσεις-της-Ελλάδας

Οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να επωφεληθούν από την ισχυρότερη πιστοληπτική ελληνική οικονομία μετά την αναβάθμισή της από τον οίκο Fitch σε «BBB» με σταθερό outlook την Παρασκευή, όπως αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου αξιολόγησης που καλύπτουν τις τράπεζες.

«Αυτό οφείλεται στη σημαντική έκθεση των τραπεζών στο ελληνικό δημόσιο χρέος. Ωστόσο, η αναβάθμιση από μόνη της δεν προκαλεί αναθεώρηση επί τα βελτίω του λειτουργικού περιβάλλοντος των τραπεζών, στο οποίο οι αξιολογήσεις τους είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες».

Η Fitch αναθεώρησε τις προοπτικές για την αξιολόγηση του λειτουργικού περιβάλλοντος του κλάδου σε «bbb-» με θετικές από σταθερές τον Οκτώβριο, αντανακλώντας την προσδοκία ότι οι ελληνικές τράπεζες θα επωφεληθούν από την ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη και τη διαρκή ισχυρή χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και τις ευκαιρίες δημιουργίας προμηθειών. Η συνέχεια αυτών των τάσεων, μαζί με τη συνεχιζόμενη αύξηση των δανείων λιανικής και την αυξημένη επίλυση των αναδιαρθρωμένων προβληματικών δανείων εκτός του τραπεζικού συστήματος, θα μπορούσε να οδηγήσει στην αναθεώρηση προς τα πάνω της αξιολόγησης του λειτουργικού περιβάλλοντος σε «bbb».

«Τα αποτελέσματα του 9μηνου του 2025 των ελληνικών τραπεζών υποστηρίζουν τις προσδοκίες μας ότι οι ελληνικές τράπεζες θα διατηρήσουν ισχυρή κερδοφορία μεσοπρόθεσμα, υποστηριζόμενη από την επιχειρηματική ανάπτυξη, τη σταθεροποίηση των επιτοκίων, την καλή λειτουργική αποτελεσματικότητα και τις μειωμένες χρεώσεις απομείωσης δανείων λόγω της βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού», αναφέρουν οι αναλυτές. Τα κεφάλαια αναμένεται να μειωθούν προς τους μεσοπρόθεσμους στόχους των τραπεζών λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των δανείων, της αυξημένης κατανομής κεφαλαίου και του αντίκτυπου των προγραμματισμένων εξαγορών. Οι συνθήκες χρηματοδότησης και η πρόσβαση στην αγορά είναι υποστηρικτικές λόγω των βελτιωμένων πιστωτικών προφίλ του τομέα και του κράτους.

Η σημαντική έκθεση των ελληνικών τραπεζών στο ελληνικό δημόσιο λαμβάνει τη μορφή θέσεων σε τίτλους, αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων στις κεφαλαιακές τους δομές και κρατικών εγγυήσεων σε senior ομόλογα από την τιτλοποίηση απομειωμένων δανείων, επισημαίνει ο οίκος

Οι αναβαθμίσεις της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς σε «BBB-» με σταθερές προοπτικές από «BB+» με θετικές προοπτικές από την Fitch τον Οκτώβριο και η αναθεώρηση των προοπτικών για την Eurobank και την Εθνική Τράπεζα σε θετικές από σταθερές (με αξιολόγηση «BBB-») αντανακλούσαν τα ενισχυμένα ανεξάρτητα πιστωτικά προφίλ των τραπεζών και το βελτιωμένο λειτουργικό περιβάλλον.

Οι αξιολογήσεις της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας είναι σύμφωνες με την αξιολόγηση της Fitch για το λειτουργικό περιβάλλον της Ελλάδας και είναι πιθανό να αναβαθμιστούν εάν βελτιωθεί το λειτουργικό περιβάλλον. Μια πιθανή αναβάθμιση της Alpha και της Πειραιώς θα απαιτήσει περαιτέρω πρόοδο στις βελτιώσεις στην ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών, παράλληλα με τη βελτίωση του λειτουργικού περιβάλλοντος της Ελλάδας.