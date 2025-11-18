h-zalando-ήρθε-στην-Ελλάδα:-Τι-προσφέρει-στον-καταναλωτή-ο-Γερμανός-retailer

Ποιο είναι το γερμανικό e-shop μόδας που ήρθε στην Ελλάδα. Ποια brands φιλοξενεί και ποια προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία υιοθετεί. Η παρουσία σε 26 χώρες και η εξαγορά σταθμός του καλοκαιριού.

Την επίσημη άφιξή της στην Ελλάδα εγκαινιάζει η Zalando, ένας εξαιρετικά δημοφιλής online retailer μόδας από τη Γερμανία.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα zalando.gr βρίσκεται ήδη στον αέρα, διεκδικώντας περίοπτη θέση στον εγχώριο χάρτη του λιανεμπορίου και καθιστώντας την Ελλάδα την 27η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται ο online retailer μόδας.

Πρόσβαση σε πληθώρα γνωστών brands

Η Zalando φέρνει τους Έλληνες καταναλωτές σε επαφή με μια πολυδιάστατη γκάμα προϊόντων, με πληθώρα επιλογών από brands. Το ελληνικό κοινό αποκτά πλέον πρόσβαση στη μεγάλη συλλογή προϊόντων της Zalando, η οποία περιλαμβάνει κατηγορίες όπως Αθλητικά, Streetwear, Αξεσουάρ και Designer. Με περισσότερα από 200.000 προϊόντα από δημοφιλείς μάρκες, όπως Nike, Adidas και New Balance, η Zalando προσφέρει μια επιμελημένη επιλογή διεθνών brands, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα στυλ και προτιμήσεων.

Μάλιστα, η Zalando θα προσφέρει αξιόπιστες και προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες επιλογές παράδοσης, ώστε οι Έλληνες καταναλωτές να απολαμβάνουν την αποτελεσματική διαχείριση εξυπηρέτησης (συμπεριλαμβανομένων των δωρεάν επιστροφών), η οποία υποστηρίζεται από το δίκτυο αποθηκών του Ευρωπαίου retailer.

Με ψηφιακό βοηθό οι αγορές

Με το βλέμμα στις νέες, ψηφιακά προσανατολισμένες γενιές καταναλωτών, που αναζητούν έμπνευση και ψυχαγωγία όταν κάνουν αγορές online, η Zalando είναι έτοιμη να συστήσει στους Έλληνες καταναλωτές τα οφέλη του AI assistant.

Βασισμένος σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει η ίδια η Zalando, καθώς και στα γλωσσικά μοντέλα της OpenAI, ο ψηφιακός βοηθός προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές μόδας στα ελληνικά. Ο AI assistant διευκολύνει την περιήγηση στην ευρεία συλλογή προϊόντων της Zalando, απαντώντας σε φυσικές και απλές ερωτήσεις, όπως: «Τί να φορέσω στα 60ά γενέθλια του πατέρα μου τον Νοέμβριο στην Αθήνα;» Κατανοώντας το πλαίσιο – όπως την τοποθεσία, τις καιρικές συνθήκες και την περίσταση – ο ψηφιακός βοηθός παρέχει εξειδικευμένες συστάσεις.

Οι καταναλωτές που ενδιαφέρονται περισσότερο για τις τάσεις που επικρατούν, μπορούν να ανακαλύπτουν κάθε εβδομάδα τα πιο hot trends σε όλη την Ευρώπη, χάρη στο Trend Spotter, μια λύση βασισμένη αποκλειστικά στα δεδομένα της Zalando. Μέσω αυτής της υπηρεσίας, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα οπτικοποίησης μιας επιλογής από προϊόντα που αποτελούν τάση τη δεδομένη στιγμή, συνδυαστικά με την κατάλληλη επεξήγηση για το λόγο που αυτά αναδεικνύονται από το Trend Spotter καθώς και αν αποτελούν παγκόσμια ή τοπική τάση.

Η απορρόφηση της About You

Πιστή στο όραμά της για τη δημιουργία ενός κορυφαίου πανευρωπαϊκού οικοσυστήματος στο ηλεκτρονικό εμπόριο μόδας, η Zalando προχώρησε στα τέλη του 2024 στην εξαγορά της επίσης γερμανικής εταιρείας About You, με σημαντικό αποτύπωμα στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η About You ιδρύθηκε το 2014 ως θυγατρική του ομίλου Otto Group, με έδρα το Αμβούργο.

Στις 11 Ιουλίου 2025, η Zalando ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της στρατηγικής συνένωσής της με την About You, σε μια εξέλιξη που επιτρέπει και στις δύο εταιρείες να εξυπηρετούν καλύτερα πελάτες και συνεργάτες σε όλη την Ευρώπη. Οι δε δραστηριότητες της About You είναι πλήρως εναρμονισμένες με τη στρατηγική του οικοσυστήματος της Zalando, ενισχύοντας τις δυνατότητές της επιχείρησης.

Η Zalando σε αριθμούς

Για το 2025, ο Γερμανός online retailer προσβλέπει σε αύξηση εσόδων μεταξύ 4-9% και σε προσαρμοσμένα κέρδη (ΕΒΙΤ) εντός του εύρους των 530 και 590 εκατομμυρίων ευρώ.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι για τη χρήση 2024, η Zalando «έτρεξε» με ανάπτυξη 4,2%, ενώ εμφάνισε προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 511 εκατ. ευρώ έναντι 350 εκατ. ευρώ το 2023.

Την περυσινή δε χρονιά ο online retailer μέτρησε ενεργούς πελάτες της τάξης των 51,8 εκατομμυρίων, αγγίζοντας το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία του.

Η επέκταση της πλατφόρμας αγορών Zalando στην Ελλάδα είχε ανακοινωθεί από την άνοιξη του 2025, από κοινού με την είσοδό της στην Πορτογαλία και τη Βουλγαρία.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Η Zalando ιδρύθηκε στο Βερολίνο το 2008 και αποτελεί έναν κορυφαίο online προορισμό μόδας στο ευρωπαϊκό χάρτη.

Η εταιρεία αναπτύσσεται σε δύο βασικούς πυλώνες: Business-to-Consumer (B2C) και Business-to-Business (B2B). Στον πυλώνα B2C, προσφέρει μια υψηλής ποιότητας εμπειρία αγορών με ποικιλία σε brands της μόδας και του lifestyle, ενώ στον πυλώνα B2B, αξιοποιεί την υποδομή logistics, το λογισμικό και τις υπηρεσίες της για να υποστηρίζει μάρκες και επιχειρήσεις λιανικής στη διαχείριση και επέκταση ολόκληρης της δραστηριότητάς τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τόσο εντός όσο και εκτός της πλατφόρμας Zalando.