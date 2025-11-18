meta:-Κέρδισε-τη-δίκη-για-παραβίαση-του-αντιμονοπωλιακού-νόμου-στην-εξαγορά-των-instagram-και-whatsapp

Η απόφαση αποτελεί τεράστια ήττα για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία μήνυσε τον τεχνολογικό κολοσσό για παραβιάσεις των αντιμονοπωλιακών νόμων το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

«Νικήτρια» μιας σημαντικής δίκης ανακηρύχθηκε την Τρίτη η Meta, αφού ομοσπονδιακό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η εξαγορά των εφαρμογών Instagram και Whatsapp από τον τεχνολογικό γίγαντα δεν παραβίασε τους αντιμονοπωλιακούς νόμους των ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει το -, ο ομοσπονδιακός δικαστής Τζέιμς Μπόσμπεργκ δήλωσε ότι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) δεν κατάφερε να αποδείξει ότι οι συγκεκριμένες εξαγορές επέτρεψαν στη Meta να μονοπωλήσει παράνομα την αγορά των κοινωνικών δικτύων.

Η είδηση είχε ως αποτέλεσμα να «μαζέψουν» οι απώλειες που σημείωνε η μετοχή της Meta νωρίτερα ενδοσυνεδριακά στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Αυτή την ώρα, χάνει 0,6%.

Η αγωγή της FTC οδήγησε σε μια δίκη επτά εβδομάδων που ξεκίνησε τον Απρίλιο και περιλάμβανε καταθέσεις από διάφορα ανώτατα στελέχη της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου Μαρκ Ζούκερμπεργκ και της Σέριλ Σάντμπεργκ, της γνωστής πρώην chief operating officer που αποχώρησε το 2022.

Κατά τη δίκη, η FTC υποστήριξε ότι η Meta, τότε γνωστή ως Facebook Inc., αγόρασε τις δύο εταιρείες το 2012 και το 2014 αντί να ανταγωνιστεί μαζί τους. Η Meta πραγματοποίησε τις εξαγορές, σύμφωνα με την FTC, για να ενισχύσει το μονοπώλιο της στο τμήμα της αγοράς κοινωνικής δικτύωσης.

Η Meta, από την άλλη πλευρά, υποστήριξε ότι οι ανταγωνιστές της εκτείνονται πολύ πέρα από την παραδοσιακή κοινή χρήση μεταξύ φίλων και οικογένειας και περιλαμβάνουν βίντεο μικρού μήκους, εμπόριο και ιδιωτικά μηνύματα. Η εταιρεία κάλεσε επίσης εκπροσώπους από πολλές άλλες εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Reddit, X, TikTok και Pinterest, να καταθέσουν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα τους ανταγωνίζονται αυτά της Meta για το χρόνο και την προσοχή των χρηστών και, κατά συνέπεια, για τα διαφημιστικά έσοδα.

Η υπόθεση της Meta είναι μία από τις πέντε μεγάλες αντιμονοπωλιακές αγωγές που έχουν ασκηθεί από την FTC ή το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατά των μεγαλύτερων τεχνολογικών πλατφορμών στον κόσμο. Δύο ομοσπονδιακοί δικαστές έχουν ήδη αποφανθεί ότι η Google μονοπώλησε παράνομα τις αγορές διαδικτυακής αναζήτησης και διαφήμισης, ενώ οι αγωγές κατά της Amazon και της Apple παραμένουν εκκρεμείς.