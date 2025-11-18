Nvidia – Microsoft: Επένδυση «μαμούθ» έως και 15 δισ. δολαρίων στην Anthropic

Η Anthropic έχει επίσης δεσμευτεί να αγοράσει υπολογιστική ισχύ αξίας 30 δισ. δολαρίων από την υπηρεσία cloud Azure της Microsoft.

Συμφωνία για την επένδυση έως και 15 δισ. δολαρίων στην Anthropic υπέγραψαν οι τεχνολογικοί κολοσσοί Nvidia και Microsoft, μια κίνηση η οποία δημιουργεί μια πιο στενή σχέση ανάμεσα στις εταιρείες, δίνοντάς τους προβάδισμα στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως μεταδίδει το -, η Anthropic έχει επίσης δεσμευτεί να αγοράσει υπολογιστική ισχύ αξίας 30 δισ. δολαρίων από την υπηρεσία cloud Azure της Microsoft.

«Θα γίνουμε πιο “στενοί” πελάτες ο ένας του άλλου – θα χρησιμοποιούμε τα μοντέλα της Anthropic, εκείνοι θα χρησιμοποιούν την υποδομή μας και θα βγούμε μαζί στην αγορά», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα. «Φυσικά, όλα αυτά βασίζονται στη συνεργασία που έχουμε με την OpenAI, η οποία παραμένει ένας κρίσιμος συνεργάτης για τη Microsoft».

Η Anthropic, η οποία ιδρύθηκε το 2021 από πρώην υπαλλήλους της OpenAI, έχει αναγνωριστεί ως μια αξιόπιστη εταιρεία με γνώμονα την ασφάλεια των χρηστών της. Αν και είναι μικρότερη από την OpenAI, το chatbot Claude της Anthropic έχει κερδίσει την προτίμηση των πελατών της σε κλάδους όπως των χρηματοοικονομικών, της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και του προγραμματισμού.

Η εταιρεία συγκέντρωσε πρόσφατα 13 δισ. δολάρια, με την αποτίμησή της να αγγίζει τα 183 δισ. δολάρια τον Σεπτέμβριο, ενώ έχει αναφέρει ότι οι πελάτες της φτάνουν πλέον τους 300.000.

Όπως και η ανταγωνίστρια εταιρεία OpenAI, η Anthropic επιταχύνει τώρα τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη περισσότερων υποδομών που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, σχεδιάζει να δαπανήσει 50 δισ. δολάρια για την κατασκευή ειδικών κέντρων δεδομένων AI σε διάφορες τοποθεσίες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Τέξας και της Νέας Υόρκης.

Η Anthropic ανακοίνωσε επίσης τον Οκτώβριο μια συμφωνία με την Google της Alphabet για την αύξηση της υπολογιστικής ικανότητας της startup. Η Google θα προμηθεύσει έως και 1 εκατομμύριο εξειδικευμένα τσιπ AI στην Anthropic, μια συμφωνία αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.