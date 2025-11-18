Qualco: Τιμή-στόχος στα €7,12 από την Optima bank – Περιθώριο ανόδου στο 27%

Η Optima Bank ξεκινά την Τρίτη (18/11) την κάλυψη για τη μετοχή της Qualco με σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχο στα 7,12 ευρώ, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου περίπου 27% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Αναλυτικότερα, η χρηματιστηριακή προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 15,9% έως το 2029, ενώ τα EBITDA εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά 22,1% και τα επαναλαμβανόμενα κέρδη κατά 34,2% κατά μέσο όρο.

Οι πλατφόρμες αναμένεται να αποτελέσουν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης του ομίλου, με προβλεπόμενη μέση αύξηση των εσόδων κατά 18,6% και των EBITDA κατά 24% την ίδια περίοδο.

Η ισχυρή κερδοφορία θα στηρίξει τόσο την προσπάθεια μείωσης του δανεισμού όσο και τις αποδόσεις προς τους μετόχους, με εκτιμώμενο μέρισμα έως 0,05 ευρώ για το 2025 και πάνω από 0,10 ευρώ από το 2026 και μετά.