Xiaomi: Έχασε την εκτίμηση για τα έσοδα – Βλέπει πιο ακριβά κινητά λόγω έλλειψης chip μνήμης

Αύξηση εσόδων 22,3% σημείωσε η Xiaomi το τρίτο τρίμηνο, τα οποία έφτασαν τα 113,1 δισ. γουάν (15,90 δισ. δολάρια), καθώς η εταιρεία εισέρχεται όλο και περισσότερο στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

Ωστόσο, ήταν χαμηλότερα από τις προβλέψεις της Wall Street, αφού οι αναλυτές προέβλεπαν ότι τα έσοδα θα έφταναν τα 116,5 δισ. γουάν για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου.

H μετοχή έκλεισε με πτώση 2,8% στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Παρά την μη επίτευξη του στόχου εσόδων, η Xiaomi σημείωσε ισχυρή αύξηση κερδών. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 80,9% στα 11,3 δισ. γουάν, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των 10,3 δισεκατομμυρίων γουάν.

Αυτή η αύξηση του περιθωρίου κέρδους ήρθε καθώς η Xiaomi εξισορρόπησε την παραδοσιακή της επιχείρηση με τη νέα της δραστηριότητα στα ηλεκτρικά οχήματα. Η εταιρεία διατηρεί τη θέση της ως ο τρίτος μεγαλύτερος κατασκευαστής smartphone στον κόσμο.

H εταιρεία αναμένει ότι η έλλειψη τσιπ μνήμης θα ωθήσει τις τιμές των κινητών συσκευών στα ύψη το επόμενο έτος, ακολουθώντας έναν αυξανόμενο αριθμό εταιρειών που προειδοποιούν για πιθανή κρίση εφοδιασμού το 2026.

Η εταιρεία με έδρα το Πεκίνο υπέγραψε συμφωνίες για την εξασφάλιση προμηθειών για το επόμενο έτος, δήλωσε ο πρόεδρος Lu Weibing. Η Xiaomi θα μελετήσει την αναμενόμενη αύξηση του κόστους των εξαρτημάτων στα δικά της προϊόντα, τόνισε ο Lu σε δημοσιογράφους σε τηλεδιάσκεψη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την Τρίτη. Ο τρέχων κύκλος έλλειψης τσιπ μνήμης θα μπορούσε να είναι πιο έντονος και να διαρκέσει περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, πρόσθεσε.