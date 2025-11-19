Ένωσε-τα-κομμάτια-του-ΣΥΡΙΖΑ-η-απώλεια-Φλαμπουράρη:-Αύριο-η-πολιτική-κηδεία

Με δεκάδες μηνύματα θλίψης και οδύνης στα κοινωνικά δίκτυα αποχαιρέτησαν νυν και πρώην κομματικοί σύντροφοί του τον Αλέκο Φλαμπουράρη, καθώς ο πρώην Υπουργός Επικρατείας έφυγε ξαφνικά χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, βυθίζοντας στο πένθος όλο το χώρο.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε συνεπής αγωνιστής της Αριστεράς, αυτόφωτη πολιτική προσωπικότητα και προωθητική δύναμη στις γραμμές της, με μια νεωτερικότητα στην πολιτική του αντίληψη, που τροφοδοτούσε την Ανανεωτική Αριστερά μέσα από την επαγγελματική και κοινωνική του εμπειρία.

Επιτυχημένος πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, εξωστρεφής ως άνθρωπος, αλλά απολύτως αφοσιωμένος στον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, υπήρξε ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες της «πρώτη φορά Αριστεράς», χωρίς να διεκδικεί ρόλους και μερίδιο στην εξουσία. Αντίθετα, για τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά και για όλη τη γενιά της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αποτέλεσε μια «πατρική φιγούρα», όπως οι περισσότεροι από τους πρωταγωνιστές εκείνης της περιόδου έσπευσαν να επισημάνουν, στεκόμενοι στην πολυετή διαδρομή του Αλέκου Φλαμπουράρη από το ΚΚΕ και τους Λαμπράκηδες, μέχρι την συμπόρευση του με το Γιάννη Μπανιά και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αν και στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ ήταν γνωστό ότι έδινε την μάχη απέναντι σε μια επιθετική ασθένεια από το περασμένο καλοκαίρι, όποτε και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, ωστόσο δεν έπαυε να είναι σε καθημερινή επαφή με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η αντοχή του πολιτικού χώρου που υπηρέτησε επί δεκαετίες δεν είχε σταματήσει να τον απασχολεί, ταυτόχρονα με την πολιτική πορεία του Αλέξη Τσίπρα.

Πολύ περισσότερο που όλα αυτά τα χρόνια ο Αλέκος Φλαμπουραρης γνώριζε σχεδόν τα πάντα, αλλά δεν άφηνε να διαρρεύσει σε όλες τις περιστάσεις τίποτα, αφού είχε επιλέξει συνειδητά το ρόλο του «τείχους προστασίας» για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος οδεύοντας χθες προς την «Ιθάκη», έχασε τον… Άργο του. Με ένα λακωνικό σπαρακτικό μήνυμα αποχαιρέτησε χθες τον «παππού του ΣΥΡΙΖΑ» και η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία δεν έπαψε να βρίσκεται στιγμή διπλα στην οικογένεια Φλαμπουράρη, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας αρκέστηκε στη σιωπή, υπό το βάρος της συντριβής και της απώλειας. Άλλωστε, ο πρώην Πρωθυπουργός δεν τον ξεχώριζε από τη φυσική του οικογένεια, περνώντας μαζί με τον Αλέκο και την Εύη Φλαμπουράρη γιορτές, διακοπές και αργίες, τις πιο προσωπικές του στιγμές και τις μεγάλες νίκες. Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, συντετριμμένος δήλωσε ο Πρόεδρός του, Σωκράτης Φάμελλος, δηλώνοντας πως «ο Αλέκος ήταν η ψυχή του κόμματός μας και των γραφείων μας, σημείο αναφοράς στην κοινή μας προσπάθεια, αλλά και όλων των πρωτοβουλιών της Αριστεράς, πάντα με εποικοδομητική συμβολή και εναλλακτική πολιτική σκέψη».

Μπροστά στην απώλεια, η Κουμουνδούρου ανέστειλε κάθε εσωκομματική δραστηριότητα μέχρι αύριο, όποτε θα λάβει χώρα η πολιτική κηδεία, αύριο στις 14:30 στο πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας.