Ήπιες διακυμάνσεις στις ευρωαγορές – Τα βρετανικά μάκρο στο επίκεντρο

Πιεσμένες παραμένουν οι ευρωπαϊκές αγορές, με τον Stoxx 600 να κλείνει με οριακές απώλειες και οι επενδυτές να δίνουν το σήμα ότι βρίσκονται σε αναζήτηση κατεύθυνσης, καθώς οι ανησυχίες σχετικά με τις μετοχές τεχνολογίας και ειδικότερα της ΤΝ δεν έχουν ακόμη υποχωρήσει.

Πιο αναλυτικά, ο Stoxx 600 έκλεισε με οριακές απώλειες 0,03% στις 561,71 μονάδες, ενώ οι επιμέρους βασικοί δείκτες διαμορφώθηκαν ως εξής:

DAX Γερμανίας: 23.204,14 μονάδες (+0,10%)

23.204,14 μονάδες (+0,10%) FTSE Βρετανίας: 9.507,41 μονάδες (-0,47%)

9.507,41 μονάδες (-0,47%) CAC Γαλλίας: 7.953,77 μονάδες (-0,18%)

7.953,77 μονάδες (-0,18%) ΙΒΕΧ Ισπανίας: 15.926,30 μονάδες (+0,63%)

15.926,30 μονάδες (+0,63%) ΜΙΒ Ιταλίας: 42.651,49 μονάδες (-0,44%)

Κινήσεις μετοχών

Οι μετοχές της πολυτελούς εταιρείας Kering υποχώρησαν 4,2% μετά τις δηλώσεις του CEO Luca de Meo ότι η επιστροφή στην ανάπτυξη απαιτεί μείωση του αριθμού των καταστημάτων και περιορισμό της εξάρτησης από το brand Gucci. Ο de Meo έθεσε προθεσμία 18 μηνών για την επιστροφή στην ανάπτυξη όλων των brands της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων Yves Saint Laurent και Bottega Veneta. Αυτό έρχεται μόλις ένα μήνα μετά την πώληση του τμήματος καλλυντικών στην L’Oréal έναντι 4 δισ. ευρώ.

Η βρετανική μηχανική εταιρεία Smiths Group υποχώρησε 1% μετά την ανακοίνωση προγράμματος επαναγοράς μετοχών αξίας £1 δισ. και οργανικής αύξησης εσόδων 3,5% στο πρώτο τρίμηνο της χρήσης της.

Οι μετοχές της U.K. ταξιδιωτικής εταιρείας WH Smith παρουσίασαν μεταβλητότητα, ανακάμπτοντας από 52-ετή χαμηλά και αυξάνοντας 6,8%, μετά την ανακοίνωση ότι ο CEO Carl Cowling θα παραιτηθεί, έπειτα από ανεξάρτητη αξιολόγηση λογιστικού σφάλματος.

Οι μετοχές της γαλλικής εταιρείας μέσων ενημέρωσης Vivendi υποχώρησαν 12,7%, αφού νωρίτερα έφτασαν να χάσουν έως 20%, καθώς γαλλικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το δικαστήριο φαίνεται πιθανό να αποφανθεί υπέρ της Bolloré Group, η οποία αμφισβητεί τον έλεγχο της Vivendi. Η απόφαση αναμένεται στις 28 Νοεμβρίου.

Οι μετοχές της φινλανδικής Nokia έπεσαν 7%, αντιστρέφοντας τα προηγούμενα κέρδη, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε νέα στρατηγική για δίκτυα με AI και νέο στόχο κερδοφορίας για αύξηση του ετήσιου συγκρίσιμου λειτουργικού κέρδους σε 2,7–3,2 δισ. ευρώ έως το 2028. Η εταιρεία θα αναδιοργανωθεί σε δύο μονάδες: Network Infrastructure και Mobile Infrastructure.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος η βρετανική οικονομία

Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη (19/11) έδειξαν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε στο 3,6% τον Οκτώβριο, αυξάνοντας τις πιθανότητες μείωσης επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας πριν τα Χριστούγεννα. Το αποτέλεσμα ήταν σύμφωνο με τις προβλέψεις των οικονομολόγων.

Η στερλίνα διαπραγματευόταν τελευταίως 0,6% χαμηλότερα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ (1,3058).

Οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων (gilts) αυξήθηκαν σε όλο το φάσμα των λήξεων, με την απόδοση του 10ετούς να προσθέτει 4 μονάδες βάσης και του 30ετούς να αυξάνεται 6 μονάδες βάσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει το υψηλότερο κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού από κάθε χώρα της G-7, με την απόδοση του 30ετούς gilt να διαπραγματεύεται πάνω από το κρίσιμο όριο 5%.

Σε σημείωμα μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank για το Ηνωμένο Βασίλειο, Sanjay Raja, σημείωσε ότι τα δεδομένα αύξησαν τις πιθανότητες μείωσης του βασικού επιτοκίου από την Τράπεζα της Αγγλίας τον επόμενο μήνα, εκτιμώντας ότι ο διοικητής Andrew Bailey θα αισθανθεί πιο σίγουρος για τη μείωση του επιτοκίου κάτω από 4%.