Αβεβαιότητα-στις-ευρωαγορές-ενόψει-των-ανακοινώσεων-της-nvidia

Οι ευρωπαϊκές αγορές συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία την Τετάρτη (19/11), εν μέσω επίμονων αμφιβολιών σχετικά με τις μετοχές τεχνολογίας, ενώ οι επενδυτές αναμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα της Nvidia αργότερα μέσα στην ημέρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 παρουσιάζει ήπιες μεταβολές ενισχυόμενος κατά 0,16% στις 562,02 μονάδες, με τους περισσότερους όμως κλάδους και τα κύρια περιφερειακά χρηματιστήρια σε αρνητικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 σημειώνει μικρές απώλειες 0,08% κινούμενος στις 9.545,20 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC κινείται πτωτικά κατά 0,41% στις 7.935,73 μονάδες. Από την άλλη, ο γερμανικός DAX παρουσιάζει ήπιες μεταβολές, καθώς ενισχύεται κατά 0,07% στις 23.188,66 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ιταλικός MIB χάνει 0,71% κινούμενος στις 42.541,00 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημειώνει επίσης πτωτική πορεία 0,10% στις 15.809, 50 μονάδες.

Σχετικά με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ σημείωσαν ελάχιστες μεταβολές κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού οι κύριοι αμερικανικοί δείκτες διεύρυναν τις απώλειές τους την Τρίτη, υπό το βάρος και πάλι της πίεσης στις μετοχές τεχνολογίας. Οι επενδυτές προετοιμάζονται πλέον για την ανακοίνωση κερδών της Nvidia την Τετάρτη, η οποία θα δημοσιοποιηθεί μετά το κλείσιμο της αγοράς των ΗΠΑ, ώστε να αποτυπωθεί η ισχύς του «AI trade».

Σημειώνεται ότι οι αναλυτές αναμένουν σε μεγάλο βαθμό ότι η Nvidia θα ξεπεράσει σημαντικά τις προσδοκίες της Wall Street και θα προβλέψει ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων, τροφοδοτούμενη από τη ζήτηση για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και άλλες σχετικές υποδομές.

Ωστόσο, η εταιρεία καλείται να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες των επενδυτών, οι οποίοι έχουν ρευστοποιήσει μέρος των τεχνολογικών τους θέσεων τις τελευταίες ημέρες, αντανακλώντας αυξημένες ανησυχίες ότι η άνθηση της AI έχει εκτινάξει τις αποτιμήσεις της Nvidia και άλλων μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών σε υπερβολικά επίπεδα.

Η ύφεση του πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Δεδομένα που δημοσιεύθηκαν το πρωί της Τετάρτης έδειξαν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός του Ηνωμένου Βασιλείου υποχώρησε στο 3,6% τον Οκτώβριο, αυξάνοντας τις πιθανότητες για μια μείωση επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας τα Χριστούγεννα. Η ένδειξη, η οποία έρχεται μία εβδομάδα πριν από τον υψηλού διακυβεύματος Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό της κυβέρνησης, ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων.

Η στερλίνα παρέμεινε αμετάβλητη έναντι τόσο του δολαρίου ΗΠΑ όσο και του ευρώ αμέσως μετά τη δημοσίευση των στοιχείων. Παράλληλα, οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων -γνωστών ως gilts -υποχώρησαν οριακά σε όλες τις διάρκειες.

Επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει το υψηλότερο κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού μεταξύ των χωρών της G-7, με την απόδοση του 30ετούς gilt να διαπραγματεύεται πολύ πάνω από το κρίσιμο όριο του 5%.

Σε σημείωμα που στάλθηκε μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό, ο επικεφαλής οικονομολόγος του Ηνωμένου Βασιλείου στη Deutsche Bank, Sanjay Raja, ανέφερε ότι τα στοιχεία της Τρίτης καθιστούν πιο πιθανή μια μείωση επιτοκίων από την Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας τον επόμενο μήνα.

«Με την αγορά εργασίας να εξασθενεί περισσότερο από το αναμενόμενο, την ανάπτυξη του ΑΕΠ πιο αδύναμη από τις προβλέψεις της Τράπεζας της Αγγλίας και τον (υποκείμενο) πληθωρισμό να κινείται ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της Τράπεζας, θεωρούμε ότι ο διοικητής [Andrew] Bailey -ο οποίος πιθανότατα θα έχει την καθοριστική ψήφο για τον Δεκέμβριο — θα αισθάνεται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο να μειώσει το βασικό επιτόκιο κάτω από 4%», δήλωσε.