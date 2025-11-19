Αισιόδοξη η NBG Securities για τις ελληνικές τράπεζες – Πώς είδε το εννεάμηνο

Αισιόδοξη για τις ελληνικές τράπεζες εμφανίζεται η NBG Securities, μετά τα αποτελέσματα εννεαμήνου που ανέδειξαν τη δυναμική των τραπεζών ακόμη και σε ένα περιβάλλον μείωσης επιτοκίων.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές, η σταθεροποίηση των καθαρών εσόδων από τόκους του συστήματος αντανακλά ένα κατώτατο σημείο στο βασικό επίπεδο επιτοκίων και μια πιο ήπια καθοδική πίεση στο spread. Παρά την εποχικότητα, ο αντίκτυπος μετριάστηκε εν μέρει από την πιστωτική επέκταση που βασίζεται στα επιχειρηματικά δάνεια.

Η δημιουργία εσόδων από χρηματοοικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες ήταν χαμηλά, αντανακλώντας την εποχικότητα, υποστηριζόμενη από τη δανειοδοτική δραστηριότητα και τις μη βασικές τραπεζικές δραστηριότητες, όπως το bancassurance, η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, οι μεταφορές και οι κάρτες. Ευρύτερα, τα οργανικά έσοδα σταδιακά γίνονται πιο ισορροπημένα, δηλαδή διαφοροποιημένα, μειώνοντας την ευαισθησία του συστήματος στην πορεία των επιτοκίων.

Το κόστος κινδύνου (CoR) ήταν σταθερό, αντανακλώντας την υψηλή ποιότητα του ενεργητικού, παρά την επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης. Επιπλέον, σύμφωνα με τους αναλυτές, η ρευστότητα είναι υψηλή παρά την πιστωτική επέκταση που ξεπερνά τη συσσώρευση καταθέσεων. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παρέμειναν σημαντικά υψηλότερα της εποπτικής απαίτησης, αντανακλώντας την οργανική δημιουργία κεφαλαίου της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας και της υψηλής πιστωτικής ποιότητας.

Για την Alpha Bank σημειώνει πως το σύνολο αποτελεσμάτων ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενο με τη διοίκηση να επαναβεβαιώνει τους στόχους για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) υποστηριζόμενους από ισορροπημένη απόδοση και θετικές προοπτικές βασισμένες στην οργανική ανάπτυξη στους τομείς wholesale-retail σε όλες τις περιοχές, την αύξηση της αξίας από την αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου και εν μέσω ενός υποστηρικτικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Για την Eurobank, τα αποτελέσματα αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τη σταθερότητα σε σχέση με τα καθαρά έσοδα από τόκους, καθώς και τη διαφοροποίηση τόσο της λειτουργικής (έσοδα από προμήθειες που αντισταθμίζουν τα μη καθαρά έσοδα από τόκους) όσο και της γεωγραφικής (ισορροπημένη συνεισφορά από διεθνείς δραστηριότητες έναντι των εγχώριων). Η αύξηση του κόστους ήταν περιορισμένη, ενώ η καλή ποιότητα του ενεργητικού αντικατοπτρίστηκε για άλλη μια φορά στην μετρημένη πολιτική προβλέψεων, η οποία στήριξε την κερδοφορία. Βασισμένη σε υποστηρικτικές προοπτικές, η διοίκηση επαναβεβαίωσε την πολιτική διανομής τουλάχιστον 50% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών (στην πραγματικότητα κυμαινόμενη από 50% έως 60%), ενώ παράλληλα αύξησε τον στόχο RoTBV κατά περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα σε περίπου 16%.

Η Πειραιώς από την άλλη ανακοίνωσε ένα ποιοτικό σύνολο αποτελεσμάτων που ευθυγραμμίζεται σε γενικές γραμμές με τις προσδοκίες της αγοράς, υποστηρίζοντας περαιτέρω την επίτευξη των στόχων του οικονομικού έτους 2025. Η αύξηση του χαρτοφυλακίου δανείων μείωσε σε μεγάλο βαθμό την πίεση από τα επιτόκια, ενώ τα έσοδα από προμήθειες υπογράμμισαν τη σημασία της διαφοροποίησης των εσόδων. Από τη θετική πλευρά, η NBG Securities στέκεται επίσης την πειθαρχημένη διαχείριση κόστους και την πολιτική οργανικών προβλέψεων, η οποία αντανακλά την καλή ποιότητα του ενεργητικού. Συνολικά, η αναβάθμιση του στόχου RoaTBV από τη διοίκηση αντανακλά τις θετικές προοπτικές της τράπεζας.