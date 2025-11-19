Αλεξάνδρα-Σδούκου:-Το-ΠΑΣΟΚ-είναι-καμουφλαρισμένος-ΣΥΡΙΖΑ

«Η έγνοια και η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών» τόνισε σε δηλώσεις της η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου αναφερόμενη στη συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σχετικά με τη στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά, σημείωσε: «Είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθούν αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν το βιός τους. Όταν χάνεις το κοπάδι σου και ζεις από αυτό, χρειάζεται χρόνος για να σταθείς στα πόδια σου από την αρχή». Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί πως «έως το τέλος του έτους θα υπάρξει πλήρης στήριξη στους κτηνοτρόφους που θανάτωσαν ζώα λόγω ευλογιάς».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στο Mega, σε χθεσινές συνεντεύξεις, τόνισε επίσης ότι για τις αγροτικές ενισχύσεις «οι ευρωπαϊκές αρχές ζήτησαν εξονυχιστικούς ελέγχους» και ότι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ «είναι μια δύσκολη άσκηση που απαιτεί συντονισμό», προσθέτοντας ότι όλος ο μηχανισμός «εργάζεται ώστε οι πληρωμές να ολοκληρωθούν εντός Νοεμβρίου, όπως είπε και ο πρωθυπουργός. Πράγματι, υπάρχει μια καθυστέρηση ενός μήνα στην ενίσχυση που καταβάλλεται κάθε Οκτώβριο, αλλά -επαναλαμβάνω- η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα καταβληθεί έως το τέλος Νοεμβρίου».

Στάθηκε επίσης στα μέτρα που έχουν ήδη θεσπιστεί αλλά δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί στο εισόδημα των πολιτών, τονίζοντας ότι από τις αρχές του νέου έτους «θα φανεί η ενίσχυση των εισοδημάτων κατά 2,1 δισ. ευρώ», ενώ «ήδη καταβάλλεται η επιστροφή ενοικίου και προχωρά η έκτακτη ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων».

Η κ. Σδούκου απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τον πρωτογενή τομέα, υπογραμμίζοντας: «Δεν έχει γίνει τίποτα; Τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο. Στην εξαετία έχουμε αύξηση 70% στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Από τα 6,6 δισ. το 2019 φτάσαμε στα 11 δισ. σήμερα. Έχουν ενταχθεί 37.000 νέοι αγρότες. Έχουμε πολύ περισσότερους συνεταιρισμούς. Αυτά δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε».

Απαντώντας στα σχόλια που αποδόθηκαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τόνισε πως «δεν σχολιάζει τις φερόμενες ως δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας». Επισήμανε μάλιστα πως οι πολίτες πρωτίστως επιθυμούν «λύση στα προβλήματα της καθημερινότητας, αυτά που έχουν μπροστά τους».

Ειδικά γι’ αυτό, η κ. Σδούκου ανέφερε ότι: «Εμείς λογοδοτούμε στους πολίτες, για όσα έχουμε κάνει και όσα έχουμε δεσμευθεί να κάνουμε. Στο τέλος της τετραετίας θα κριθούμε και θα διεκδικήσουμε εκ νέου την αυτοδυναμία».

Ποιος θα αναλάβει το πολιτικό κόστος. Αυτός είναι ο στόχος μας σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, αυτός θα είναι ο στόχος και το 2027. Η Νέα Δημοκρατία θα έχει μια πρόταση διακυβέρνησης, την έχει δει ο κόσμος ποια είναι. Υψηλή ανάπτυξη, μείωση ανεργίας, εξωστρέφεια, αναβάθμιση της χώρας στα γεωπολιτικά της, στήριξη στους αδύναμους συμπολίτες μας και από εκεί και πέρα ο κόσμος θα κρίνει».

Η κ. Σδούκου σχολίασε τη συζήτηση περί διαλόγου ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα, επισημαίνοντας: «Δεν παρεμβαίνουμε στις διεργασίες της κεντροαριστεράς, αλλά η δήλωση Θρασκιά αναδεικνύει την υποκρισία. Το ΠΑΣΟΚ φοράει το προσωπείο του “κέντρου”, αλλά δεν έχει καμία δυσκολία να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον κ. Τσίπρα».

Εν συνεχεία, η εκπρόσωπος Τύπου ανέφερε: «Εάν αυτό δεν είναι ένα ΠΑΣΟΚ καμουφλαρισμένο σε ΣΥΡΙΖΑ, τότε τι είναι; Το είδαμε και στο θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ συγκλίνουν διαρκώς. Ανδρουλάκης, Φάμελλος, Τσίπρας. Ένα συνονθύλευμα, με διαφορετικά προσωπεία».

Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε και στη συνολική εικόνα της χώρας λέγοντας πως «Η Ελλάδα κάνει σημαντικά βήματα προόδου. Διεθνείς συμφωνίες, αναβαθμίσεις από οίκους αξιολόγησης, αυξήσεις στα εισοδήματα. Αυτά αγγίζουν την καθημερινότητα».

Κλείνοντας, τόνισε ότι οι πολίτες εμπιστεύονται την κυβέρνηση. «Ο κόσμος εμπιστεύεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες έχουν παράπονα από την αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση παραμένει σταθερή, αποτελεσματική και προσανατολισμένη στους πολίτες» υπογράμμισε η κ. Σδούκου.

