Ανοδικά-έκλεισε-η-wall-street-έπειτα-από-πτωτική-πορεία-τεσσάρων-ημερών

Σε άνοδο επέστρεψε η Wall Street στη σημερινή συνεδρίαση με το δείκτη S&P 500 να ανακάμπτει, έπειτα από μια πτωτική πορεία τεσσάρων ημερών που επικεντρώθηκε στον τεχνολογικό κλάδο, με το βλέμμα όλων των επενδυτών στα επικείμενα τριμηνιαία αποτελέσματα της Nvidia.

Ο S&P 500 κέρδισε 0,38%, κλείνοντας στις 6.642,16 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,59% για να τερματίσει στις 22.564,23. Ο Dow Jones ανέβηκε κατά 47 μονάδες, ή 0,1%, στις 46.138,77 μονάδες.

Η Alphabet ήταν μεταξύ των μεγάλων κερδισμένων της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο περίπου 3% και αγγίζοντας νέο ιστορικό υψηλό. Η μετοχή ενισχύθηκε χάρη στην αισιοδοξία γύρω από τη νέα γενιά τεχνητής νοημοσύνης, Gemini 3, την οποία παρουσίασε την Τρίτη.

Ένα ακόμη μέλος των “Magnificent Seven”, η Nvidia, κατέγραψε άνοδο περίπου 3% ενόψει των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου που θα δημοσιεύονταν μετά το κλείσιμο της αγοράς. Οι αναλυτές αναμένουν ευρέως ότι η εταιρεία – η μεγαλύτερη στον ευρύ δείκτη – θα ξεπεράσει σημαντικά τις προσδοκίες της Wall Street και θα προβλέψει ισχυρή αύξηση πωλήσεων, χάρη στη ζήτηση για τα τσιπ AI και άλλες υποδομές.

«Είναι πιο δύσκολο για μια μετοχή να υπεραποδώσει την ημέρα των αποτελεσμάτων όταν έχει ήδη ενισχυθεί πριν από αυτά, οπότε είναι μάλλον υγιές το γεγονός ότι η Nvidia υποχώρησε ελαφρά τις τελευταίες ημέρες – αυτό ίσως επανέφερε λίγο τις προσδοκίες ή εισήγαγε έναν βαθμό αμφιβολίας», δήλωσε ο Μισέλ Σέλντον, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Washington Trust Wealth Management.

«Αυτό πιθανότατα δημιουργεί ένα πιο υγιές περιβάλλον για τη μετοχή ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων σήμερα και αυξάνει τις πιθανότητες πιθανά θετικά στοιχεία να καθοδηγήσουν την αγορά σε νέα άνοδο», πρόσθεσε.

Η αγαπημένη μετοχή του κλάδου AI έχει έναν πολύ υψηλό πήχη να ξεπεράσει. Οι επενδυτές έχουν κατοχυρώσει κέρδη από τεχνολογικές μετοχές τις τελευταίες ημέρες, αντανακλώντας αυξημένες ανησυχίες ότι η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει ωθήσει τις αποτιμήσεις της Nvidia και άλλων big tech σε μη βιώσιμα επίπεδα.

«Ο κόσμος αρχίζει να θέτει το σωστό ερώτημα: «Εσείς δεσμεύεστε να δαπανήσετε τρισεκατομμύρια δολάρια για τα data centers και τις AI δυνατότητές σας, εμείς πότε θα δούμε τα αποτελέσματα;» είπε στο CNBC ο Σκοτ Γουέλτς, επικεφαλής επενδύσεων στη Certuity. «Δεν είναι ότι τους αμφισβητούν· είναι απλά θέμα συγχρονισμού».

«Δεν υπάρχει τίποτα λάθος στο AI trade, όμως δεν έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία περίπτωση όπου οι αγορές να έφτασαν τόσο ψηλά και δεν διόρθωσαν», συμπλήρωσε.

Η συνεδρίαση της Τρίτης είδε τον Dow και τον S&P 500 να καταγράφουν την τέταρτη συνεχόμενη πτωτική ημέρα, με τον S&P 500 να σημειώνει τη μεγαλύτερη σειρά απωλειών από τον Αύγουστο. Ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε την πέμπτη αρνητική ημέρα στις τελευταίες έξι συνεδριάσεις. Το bitcoin έπεσε στιγμιαία κάτω από τα 90.000 δολάρια την Τρίτη προτού ανακάμψει.