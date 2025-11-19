Ανοιγμα-ελληνικών-τραπεζών-στο-εξωτερικό-με-δάνεια-6-δισ.-ευρώ

Σιγά-σιγά ανάλογα με την στρατηγική της, την παρουσία της, αλλά και τους partners όπου υπάρχουν (για παράδειγμα Alpha Bank/UniCredit) η κάθε μια από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες χτίζει το βιβλίο των χορηγήσεων εκτός Ελλάδος.

Το διεθνές χαρτοφυλάκιο (international loans book) των τεσσάρων πιστωτικών ομίλων ανέρχεται στην περιοχή των 6 δισ. ευρώ, χωρίς σε αυτά να περιλαμβάνονται οι χορηγήσεις θυγατρικών του εξωτερικού.

Πρόκειται για χρηματοδοτήσεις με συμμετοχή σε κοινοπρακτικά δάνεια και αφορούν ξένες επιχειρήσεις αλλά και ελληνικές που επενδύουν σε αγορές εκτός Ελλάδος.

Επίσης, ένα κομμάτι αφορά και χρηματοδοτήσεις προς τη ναυτιλία, ενώ πρόσφατα οι ελληνικές τράπεζες έκαναν «άνοιγμα» μέσω της συνεργασίας με fund και στην αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στρατηγική στόχευση

Η συμμετοχή στις χρηματοδοτήσεις εκτός της ελληνικής αγοράς αποτελεί, σύμφωνα με αρμόδιες τραπεζικές πηγές, στρατηγική στόχευση για τις τράπεζες, οι οποίες διαθέτουν τη ρευστότητα, αλλά και τους διαδρόμους -πλέον- να επεκτείνουν την ανάπτυξή τους σε άλλες αγορές.

Τα εν λόγω δάνεια είναι αμιγώς επιχειρηματικά σε τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το real estate, οι κατασκευές. Παρά τη διαφορετική δομή της παρουσίας εκτός των συνόρων που διαθέτει η καθεμιά -όσες διαθέτουν δυναμική παρουσία εκτός συνόρων έχουν ένα προβάδισμα- η συμμετοχή στα διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια κινείται εξίσου δυναμικά για όλους τους τραπεζικούς ομίλους.

Διεύρυνση χαρτοφυλακίου

Ο ανταγωνισμός, όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, είναι ισχυρός καθώς οι ισχυροί τραπεζικοί όμιλοι της Ευρώπης αλλά και όσοι αναπτύσσουν δραστηριότητα στις χώρες του Κόλπου διαθέτουν τη μερίδα του λέοντος, ωστόσο η σταθερή συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών τα τελευταία χρόνια συμβάλλει στη διαφοροποίηση του δανειακού χαρτοφυλακίου.

«Διαθέτει επίσης μικρότερο ρίσκο και συμβάλλει σημαντικά στην εξωστρέφεια του κλάδου χτίζοντας τις βάσεις για περαιτέρω επέκταση εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν και υπάρχουν οι συμφέρουσες ευκαιρίες», τονίζουν.

Στο πλαίσιο της αύξησης των χρηματοδοτήσεων εκτός συνόρων εντάσσονται και οι κινήσεις της Eurobank και της Εθνικής να αποκτήσουν Γραφεία Αντιπροσωπείας στις χώρες του Αραβικού Κόλπου.