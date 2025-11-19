Απόδοση-με-ουσία:-Το-τρίμηνο-που-«κλειδώνει»-τη-δυναμική-της-elvalhalcor

Η ElvalHalcor (ΕΛΧΑ) λοιπόν εισέρχεται στο τελευταίο τρίμηνο του έτους έχοντας παρουσιάσει ένα εννεάμηνο που συνδυάζει σταθερή λειτουργική βελτίωση με ισχυρή χρηματοοικονομική ορατότητα. Σε μια περίοδο όπου η αβεβαιότητα στις πρώτες ύλες, το ενεργειακό κόστος, οι υψηλοί δασμοί και οι διεθνείς εμπορικοί περιορισμοί συνιστούν σημαντικούς εξωγενείς παράγοντες, η εταιρεία κατάφερε όχι μόνο να διατηρήσει τη δυναμική της, αλλά και να ενισχύσει βασικούς δείκτες απόδοσης. Το τρίτο τρίμηνο δεν προσφέρει τους εντυπωσιασμούς που είχαμε στο πρώτο εξάμηνο – προσφέρει όμως κάτι ουσιαστικότερο για έναν επενδυτή: συνέπεια, ανθεκτικότητα, προβλεψιμότητα και σημάδια περαιτέρω ενίσχυσης των δομικών πλεονεκτημάτων του ομίλου.

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €2,74 δισ., αυξημένες κατά 5,8% σε σχέση με πέρυσι, με την άνοδο να προέρχεται τόσο από την αύξηση των όγκων (+3%, στους 458 χιλ. τόνους) όσο και από τις υψηλότερες μέσες τιμές LME σε αλουμίνιο και χαλκό. Παρατηρείται επίσης βελτίωση του μείγματος κατεργασίας, κυρίως στον κλάδο αλουμινίου, γεγονός που έχει άμεσο αποτύπωμα στην οργανική κερδοφορία. Η ανοδική τροχιά του αλουμινίου είναι εμφανής με το Q3 να καταγράφει το υψηλότερο επίπεδο τριετίας. Η ολοκλήρωση των πρόσφατων επενδύσεων προσφέρει πλέον σταθερή παραγωγική δυναμικότητα, επιτρέποντας στην εταιρεία να ανταποκρίνεται ομαλά σε αυξανόμενες παραγγελίες από πελάτες υψηλών προδιαγραφών.

Στον κλάδο του χαλκού, η εικόνα είναι πιο σύνθετη, καθώς οι υψηλότατοι δασμοί στις ΗΠΑ και οι δυσκολίες τροφοδοσίας κάποιων βιομηχανικών υποτομέων διαμόρφωσαν ένα πιο απαιτητικό πλαίσιο. Παρ’ όλα αυτά, οι συνολικοί όγκοι αυξήθηκαν κατά 1,7%, με ισχυρή απόδοση στις κατηγορίες που σχετίζονται με ενεργειακά δίκτυα και κατασκευές. Η Sofia Med, που αποτελεί κομβικό στοιχείο της παραγωγικής αλυσίδας του κλάδου, συνέχισε να αυξάνει τις πωλήσεις προϊόντων διέλασης προς αγορές όπως τα data centers και τα συστήματα μεταφοράς ενέργειας, παρά τις αμερικανικές επιβαρύνσεις στις εισαγωγές.

Το a-EBITDA ανήλθε στα €189,2 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 5,1% σε ετήσια βάση. Εδώ αξίζει προσεκτική ανάγνωση: η αύξηση αυτή έρχεται παρά το υψηλότερο ενεργειακό κόστος που αποτυπώνεται ρητά στην ανάλυση δαπανών. Η λειτουργική κερδοφορία του αλουμινίου ήταν η κύρια κινητήρια δύναμη (+16 εκατ. ευρώ περίπου), ενώ στον χαλκό το αποτέλεσμα επηρεάστηκε από δυσμενές μίγμα προϊόντων και χαμηλότερα αποτελέσματα μετάλλου. Παρόλα αυτά, η συνολική εικόνα παραμένει στιβαρή, καθώς η οργανική κερδοφορία ενισχύεται από τιμές κατεργασίας και όχι από πρόσκαιρους παράγοντες.

Τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλου… ήταν οριακά θετικά (+€6,5 εκατ. έναντι +€3,7 εκατ. το 9μηνο 2024). Αυτό δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της κερδοφορίας φέτος είναι καθαρά λειτουργικό, γεγονός που αυξάνει την αποτίμηση της σταθερότητας των επιδόσεων και μειώνει το volatility στα αποτελέσματα χρήσης.

Σε επίπεδο καθαρών κερδών, η εταιρεία παρουσίασε €98,1 εκατ., αυξημένα κατά 29% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, με τη συμβολή της μείωσης χρηματοοικονομικού κόστους να είναι καθοριστική. Το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε κατά €7,8 εκατ. λόγω της υποχώρησης του καθαρού δανεισμού και των χαμηλότερων επιτοκίων. Για έναν επενδυτή που εξετάζει τη διαχρονική ισχύ της εταιρείας, αυτή η τάση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, διότι μειώνει το πραγματικό κόστος κεφαλαίου και αυξάνει τη δυνατότητα ανακύκλωσης ταμειακών ροών προς επενδύσεις και μέρισμα.

Η εικόνα του ισολογισμού είναι ίσως το πιο σημαντικό τμήμα της ανάλυσης. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα €643 εκατ. από €691,5 εκατ. στις 30.09.2024, ενώ ο συνολικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €686 εκατ. από €788,8 εκατ. Προσέξτε: η πτώση αυτή δεν οφείλεται σε περιορισμό επενδύσεων – οι επενδύσεις κυμάνθηκαν στα €57,7 εκατ. –, αλλά σε ισχυρή εσωτερική δημιουργία ρευστότητας και συνετή διαχείριση κεφαλαίου κίνησης. Το working capital παραμένει σταθερό γύρω στο 16% των πωλήσεων, παρά τις αυξημένες τιμές μετάλλων, στοιχείο που υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αποθεμάτων και εισπράξεων.

Από πλευράς γεωγραφικής διασποράς, ο όμιλος διατηρεί την ισχυρότερη διαφοροποίηση μεταξύ των εγχώριων βιομηχανιών: 95% των εσόδων προέρχονται από το εξωτερικό, με την Ε.Ε. στο 66% των πωλήσεων αλουμινίου και 68% του χαλκού, ενώ οι ΗΠΑ, η Ασία και άλλες αγορές προσφέρουν επιπλέον βάθος και προστασία από τοπικούς κύκλους ζήτησης.

Το πιο ουσιαστικό μήνυμα του 9μήνου είναι ότι ο όμιλος συνεχίζει να εξελίσσεται σε μια εταιρεία με χαμηλότερο ρίσκο κύκλου και υψηλότερο βαθμό προβλεψιμότητας κερδοφορίας. Η ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγής, η ισχυρή θέση σε στρατηγικούς κλάδους, καθώς και η διεθνής παρουσία, διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ενισχυμένης ανθεκτικότητας.

Η ElvalHalcor δείχνει πλέον χαρακτηριστικά εταιρείας που αξιοποιεί την κλίμακα και τις επενδύσεις της έτσι ώστε η κερδοφορία να αποκτά διατηρήσιμα χαρακτηριστικά. Το 2025 λειτουργεί ως έτος σταθεροποίησης, που προετοιμάζει το έδαφος για πιο ορατή επιτάχυνση από το 2026 και μετά.

Από απόψεως διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή δείχνει στο μηνιαίο chart τιμών να πραγματοποιεί ένα “τράβηγμα” από τα υψηλά των €3,60 με €3,50 μετά από μια εντυπωσιακή άνοδο από τις αρχές του έτους της τάξης του +84%. Περιοχή με μεγάλη σημασία αυτή που εκτείνεται από τα €3,12 έως τα €3.

