ΔΕΗ: Νέο κεφάλαιο ανάπτυξης με επενδυτικό μπαράζ σε τέσσερις πυλώνες – Σήμερα το Στρατηγικό Σχέδιο 2026-2028

Τα ισχυρά αποτελέσματα 9μηνου αποτελούν «πυξίδα» του guidance για τα EBITDA της επόμενης 3ετίας, το οποίο θα περιλαμβάνεται στον «οδικό χάρτη» που θα παρουσιάσει η διοίκηση από το Λονδίνο. Πάνω από 10,1 δισ. ευρώ αναμένεται να κινηθούν οι επενδύσεις. Τέλος ο λιγνίτης το 2026.

Στον απόηχο των ισχυρών αποτελεσμάτων 9μηνου που ανακοίνωσε χθες η ΔΕΗ, τα σημερινά αποκαλυπτήρια του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2028 θα σηματοδοτήσουν ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα, ώστε η επιχείρηση να εδραιώσει την ηγετική θέση της στη νοτιοανατολική Ευρώπη, παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στον μετασχηματισμό των ενεργειακών αγορών τους.

Είναι ενδεικτικό ότι το καινούριο τριετές σχέδιο, που θα ανακοινωθεί ενώπιον πλειάδας αναλυτών από το management της επιχείρησης, με επικεφαλής τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Γιώργο Στάσση, αναμένεται να ξεπερνά σε επενδύσεις τα 10,1 δισ. του business plan 2025-2027 που είχε αποκαλύψει η ΔΕΗ τον περασμένο Νοέμβριο. Επενδύσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε νέα σημαντική άνοδο των οικονομικών μεγεθών.

Όσον αφορά τον «πήχη» για ενίσχυση των EBITDA την επόμενη 3ετία, στο νέο business plan, «πυξίδα» αποτελούν τα αποτελέσματα 9μηνου που ανακοίνωσε χθες η επιχείρηση, στο πλαίο των οποίων επιβεβαιώθηκε το guidance για προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία 2 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2025. Επομένως, συνιστούν ένα ασφαλές σημείο αφετηρίας για να επιβεβαιωθούν ή και να αναθεωρηθούν προς τα πάνω οι στόχοι έως το 2027. Υπενθυμίζεται ότι στο business plan 2025-2027 προβλέπονταν EBITDA 2,7 δισ. το 2027, «βάζοντας πλώρη» για πάνω από 3 δισ. στο τέλος της 10ετίας.

Επίσης, με βάση τις χθεσινές ανακοινώσεις της επιχείρησης, στόχος είναι το μέρισμα φέτος να ανέλθει στα 0,6 ευρώ ανά μετοχή. Η έως τώρα δέσμευση της διοίκησης είναι για μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή το 2027.

ΑΠΕ και μπαταρίες

Η ΔΕΗ αναμένεται να επιβεβαιώσει το τέλος του λιγνίτη το 2026. Την ίδια στιγμή, τα αποτελέσματα 9μηνου αποτελούν επίσης απόδειξη για το ότι υλοποιείται στο έπακρο το επενδυτικό μπαράζ που περιγραφόταν στο business plan 2025–2027, στις κατευθύνσεις που έχει προτεραιοποιήσει η επιχείρηση ήδη από τα πρώτα χρόνια ανάκαμψής της. Κι αυτό γιατί οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στο διάστημα Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2025 άγγιξαν τα 1,9 δισ. ευρώ, με το 88% να κατευθύνονται στην «πράσινη» και ευέλικτη παραγωγή, καθώς και τα δίκτυα.

Οι ίδιες αναμένεται να είναι οι βασικές κατευθύνσεις και για το επόμενο κύμα επενδύσεων της επιχείρησης, ξεκινώντας από τις ΑΠΕ. Είναι ενδεικτικό ότι αυτή τη στιγμή έργα 3,9 GW βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής ή είναι έτοιμα προς υλοποίηση. Η ΔΕΗ έκλεισε το 9μηνο με εγκατεστημένη ισχύ 6,4 GW, από την οποία τα 5 GW αφορούν την Ελλάδα. Επομένως, με δεδομένο ότι έχει σχεδόν κλειδώσει η επίτευξη του στόχου για το 2027 (11,8 GW) το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον για τα νέα «πράσινα» ορόσημα που θα τεθούν.

Παράλληλα, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι στις σημερινές ανακοινώσεις θα υπάρχει ειδική αναφορά στις μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι κινήσεις της εταιρείας ήδη δείχνουν ότι θέλει να πρωταγωνιστήσει στον νέο αυτό κλάδο. Απόδειξη το γεγονός ότι ήδη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο το χαρτοφυλάκιο τριών αυτόνομων μπαταριών που «πέρασε» από τους διαγωνισμούς της ΡΑΑΕΥ, συνολικής ισχύος 150 MW. Η ΔΕΗ έχει αναφερθεί στην ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου 300 MW.

Τα έργα ευέλικτης παραγωγής

Το σχέδιο για ισχυρό «αποτύπωμα» στις μπαταρίες εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης, όπως έχει αυτή εκφραστεί από τον επικεφαλής της, για τον ρόλο τον οποίο θα κληθούν να παίξουν όλες οι τεχνολογίες ευέλικτης παραγωγής ή προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε ένα ενεργειακό μίγμα στο οποίο επικρατούν οι ΑΠΕ. Κι αυτό γιατί οι εν λόγω τεχνολογίες θα κληθούν να αποτελέσουν αντίδοτο στη στοχαστικότητα των ανανεώσιμων πηγών, αποκομίζοντας σημαντικά έσοδα για τη συμβολή τους στην ευστάθεια του συστήματος.

Ο υφιστάμενος στόχος της ΔΕΗ είναι για 1,8 GW ευέλικτης παραγωγής. Εκτός από τις μονάδες αποθήκευσης τον ίδιο ρόλο «βλέπει» η ΔΕΗ να παίζουν στο άμεσο μέλλον οι ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι η Πτολεμαΐδα 5 θα μετατραπεί σε πρώτη φάση σε μονάδα αερίου ανοικτού κύκλου (OCGT) με ισχύ 350 MW. Ο κ. Στάσσης έχει μιλήσει σε αρκετές περιπτώσεις για τη σημασία που θα έχουν σε ένα «πράσινο» ενεργειακό μίγμα τα «peakers», δηλαδή μονάδες αερίου OCGT που μπαίνουν στο σύστημα τις ώρες αιχμής της ζήτησης (και κορύφωσης των τιμών).

Μάλιστα, είναι πάρα πολύ πιθανό στις σημερινές ανακοινώσεις να υπάρχουν και ειδήσεις σχετικά με την ανάπτυξη ανάλογων μονάδων στη Ρουμανία, με δεδομένο ότι και στη βαλκανική αγορά λείπουν οι υποδομές ευελιξίας του ηλεκτρικού συστήματος. Αναφορές αναμένονται επίσης και για έργα αντλησιοταμίευσης – τα οποία εκτός από ευελιξία δίνουν τη δυνατότητα για μακρά αποθήκευση «πράσινης» ενέργειας. Εξάλλου, ήδη από την παρουσίαση του επενδυτικού πλάνου για τη Δυτική Μακεδονία, τον περασμένο Απρίλιο, είχε αναφερθεί στην ανάπτυξη δύο μονάδων (στο ορυχείο Καρδιάς, και το ορυχείο Νοτίου Πεδίου), συνολικής επένδυσης 40 εκατ. ευρώ.

Μεγαλύτερη διεθνοποίηση

Επενδύσεις όπως η ενδεχόμενη κατασκευή peakers στη Ρουμανία, αλλά και η ανάπτυξη νέων μονάδων ΑΠΕ, αναμένεται την επόμενη 3ετία να αποτελέσουν «όχημα» για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ εκτός συνόρων. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, ο Όμιλος έχει αποκτήσει (και αναπτύξει περαιτέρω) μία «μικρή ΔΕΗ» στη Ρουμανία, με παρουσία στην ηλεκτροπαραγωγή, τη λιανική και τα δίκτυα. Επομένως, οι μονάδες ανοικτού κύκλου θα ενίσχυαν την καθετοποίησή του.

Όσον αφορά τις ΑΠΕ, διαθέτει «πράσινα» έργα στη Βουλγαρία (18 MW) και την Ιταλία (32 MW), δύο χώρες στις οποίες πρόκειται να ενισχύσει την παρουσία του. «Όχημα» για αυτό αναμένεται να αποτελέσει και η συμφωνία που έχει υπογράψει με τη Metlen για την απόκτηση περίπου 90 φωτοβολταϊκών που κατέχει η δεύτερη σε Ιταλία (503 MW), Ρουμανία (516 MW), Βουλγαρία (500 MW) και Κροατία (445 MW) και τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, επίσης αναμένεται σύντομα η «είσοδος» της ΔΕΗ στην Κροατία.

Η γεωγραφική διασπορά εξασφαλίζει για τη ΔΕΗ μικρότερο ρίσκο τόσο για την παραγωγή του «πράσινου» χαρτοφυλακίου της, όσο μικρότερη έκθεση σε τυχόν αρρυθμίες που μπορεί να εμφανιστούν σε κάποια από τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.

Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά πριν από ένα μήνα ο κ. Στάσσης στο ετήσιο συνέδριο του BNEF: «Η γεωγραφική επέκταση σε διασυνδεδεμένες αγορές μάς ωφελεί σημαντικά, χάρη στη συμπληρωματικότητα των συστημάτων, ενώ με την καθετοποίηση δημιουργούμε περισσότερη αξία μέσω εμπορίας ενέργειας και συνεργειών μεταξύ διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε ένα καθαρό και ανθεκτικό χαρτοφυλάκιο».

Δίκτυα & τεχνολογία

Με δεδομένο ότι η ενεργειακή μετάβαση και η αποκεντρωμένη παραγωγή βάζουν στο επίκεντρο τα δίκτυα διανομής, η ΔΕΗ έχει ψηλά στην ατζέντα της τα asset που διαθέτει σε Ελλάδα (μέσω του ΔΕΔΔΗΕ) και σε Ρουμανία. Για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των δικτύων, μόνο στο 9μηνο του 2025 επενδύθηκαν 818 εκατ. ευρώ.

Στο προηγούμενο business plan, είχε τεθεί ο στόχος για ενίσχυση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης σε 6 δισ. ευρώ το 2027. Μένει να φανεί αν αυτός ο «πήχης» θα αναθεωρηθεί πλέον προς τα πάνω.

Συγκεκριμένοι όμως στόχοι αναμένονται και στην τεχνολογία, με στόχο της ΔΕΗ να μετατραπεί σε έναν PowerTech «παίκτη». Πρώτος άξονας προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι τηλεπικοινωνίες, με βάση το δίκτυο οπτικών ινών που αναπτύσσει η ΔΕΗ μέσω του δικτύου διανομής. Υπενθυμίζεται ότι τα προϊόντα ΔΕΗ Fiber λανσαρίστηκαν στο δεύτερο 10ήμερο Ιουνίου, με το πλάνο της επιχείρησης να προβλέπει συνολικά επενδύσεις 600–700 εκατ. ευρώ, με στόχο σταδιακά τους 400.000–500.000 πελάτες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ενδεχόμενο εμπλουτισμού των προϊόντων και με άλλες υπηρεσίες, όπως π.χ. σταθερής τηλεφωνίας.

Η εταιρεία προχωρά επίσης τη δραστηριοποίησή της στα data center, με την υποδομή που αναπτύσσει στην Αττική σε συνεργασία με την DAMAC. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το business plan θα απουσιάζει το σχέδιο για mega data center στη Δυτική Μακεδονία, όσο δεν έχει κλειδώσει συμφωνία χρήσης του από κάποιον hyperscaler. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία σχεδιάζει μία υποδομή ισχύος 300 MW στον πρώην ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, με προοπτική αναβάθμισής του στα 1.000 GW στο μέλλον.