Διπλή-διάκριση-για-την-tp-greece-από-singapore-airlines-και-contact-center-world

Η TP Greece, μέλος του Ομίλου TP και παγκόσμιος ηγέτης στις ψηφιακές επιχειρησιακές λύσεις, κατέκτησε δύο διεθνείς διακρίσεις για το 2025, αναδεικνύοντας τη στρατηγική της προσέγγιση στη μεταμόρφωση της εξυπηρέτησης πελατών μέσω της τεχνολογίας και της ανθρώπινης ενσυναίσθησης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία έλαβε σημαντική διεθνή διάκριση στα φετινά CEO Excellence Awards 2025, κατακτώντας το Service Transformation Award από τη Singapore Airlines.

Η αναγνώριση αυτή αφορά συνεργάτες που διακρίνονται για την επιχειρησιακή αριστεία, την καινοτομία και τη διαρκή βελτίωση της εμπειρίας πελάτη. Πρόκειται για τη δεύτερη αναγνώριση της TP Greece από τη Singapore Airlines, μετά το βραβείο «Outstanding Partner Award» που είχε λάβει το 2023.

Το βραβείο Service Transformation αναδεικνύει τη μετάβαση της TP Greece από πάροχο υπηρεσιών εξυπηρέτησης σε Digital Partner για υπηρεσίες υψηλής αξίας, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν την αιχμή της καινοτομίας με την ανθρώπινη εμπειρία.

Παράλληλα, η TP Greece απέσπασε για δεύτερη συνεχή χρονιά το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Best Remote Agent Program in the World 2025» στο πλαίσιο των φετινών Global Top Ranking Performers Awards του οργανισμού Contact Center World (CCW). Η βράβευση αυτή αποτελεί συνέχεια της νίκης της TP Greece στα EMEA Regional Awards 2025, που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα μέσα στη χρονιά, και επιβεβαιώνει όχι μόνο τη σταθερή υπεροχή της στον τομέα της απομακρυσμένης εργασίας, αλλά και το γεγονός ότι το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να εξελιχθεί σε στρατηγικό πλεονέκτημα και παγκόσμιο σημείο αναφοράς.

Η TP Greece εκπροσωπήθηκε από την Ελένη Ράπτη, Vice President of Business Development, η οποία στην παρουσίασή της με θέμα «Best Practices Leading the ‘Work-From-Anywhere’ Revolution» ανέδειξε πώς η συνδυαστική αξιοποίηση της τεχνητής και συναισθηματικής νοημοσύνης –AI & EI– ενισχύει την αποτελεσματικότητα, την ευελιξία και την ανθρώπινη διάσταση στην εξυπηρέτηση πελατών.