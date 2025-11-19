ΕΑΤ: Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το νέο Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας – ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συνεχίζει να διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με επιμελητήρια και φορείς για να παρουσιάσει το νέο Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές για την Περιφέρεια Θεσσαλίας – ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συνεχίζει να διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με επιμελητήρια και φορείς για να παρουσιάσει το νέο Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές για την Περιφέρεια Θεσσαλίας – ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, τις επόμενες μέρες διοργανώνονται οι εξής παρακάτω εκδηλώσεις στη Θεσσαλία, με σκοπό οι επιχειρήσεις της περιοχής να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο και τις δυνατότητές του:

– 20 Νοεμβρίου στο Επιμελητήριο Καρδίτσας, στις 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του επιμελητηρίου (Ηρ.Πολυτεχνείου 3, 3ος όρ.).

– 25 Νοεμβρίου στο Επιμελητήριο Λάρισας, στις 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου του επιμελητηρίου (Παπακυριαζή 44, 2ος όροφος).

--