ΕΚΤ:-Η-ήρεμη-προειδοποίηση-πριν-από-την-καταιγίδα

Σε μια εποχή που οι ευρωπαϊκές τράπεζες εμφανίζονται πιο ισχυρές από ποτέ –με υψηλά κεφάλαια, βελτιωμένη κερδοφορία και μειωμένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια– η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επέλεξε να στείλει χθες ένα μήνυμα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Μέσα από την ανακοίνωση των εποπτικών προτεραιοτήτων της Τραπεζικής Εποπτείας (SSM) για την τριετία 2025-2027, η Φρανκφούρτη δεν πανηγυρίζει για την τρέχουσα σταθερότητα. Αντίθετα, προειδοποιεί με νηφαλιότητα αλλά και σαφήνεια: το περιβάλλον γίνεται όλο και πιο εύθραυστο, και η πιθανότητα ακραίων, «ουραίων» κινδύνων (tail risks) που παλαιότερα θεωρούνταν απίθανοι, είναι πλέον πρωτοφανώς υψηλή.

Η ακριβής διατύπωση που χρησιμοποιεί η ΕΚΤ στην έκθεσή της είναι ενδεικτική της ανησυχίας: «Οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι μεταβαλλόμενες εμπορικές πολιτικές, οι κρίσεις που σχετίζονται με το κλίμα και τη φύση, η δημογραφική αλλαγή και οι τεχνολογικές ανατροπές επιδεινώνουν τις διαρθρωτικές ευπάθειες, καθιστώντας την πιθανότητα ακραίων γεγονότων χαμηλής πιθανότητας πρωτοφανώς υψηλή».

Με απλά ελληνικά, η ΕΚΤ λέει στις τράπεζες: Προετοιμαστείτε για το χειρότερο, ακόμη κι αν σήμερα όλα φαίνονται ήρεμα.

Τρεις πυλώνες προτεραιοτήτων, μία κοινή ανησυχία

Οι εποπτικές προτεραιότητες για το 2025-2027 συνοψίζονται σε τρεις άξονες, που όλοι τους απορρέουν από την ίδια εκτίμηση κινδύνου:

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε μακροοικονομικούς και γεωπολιτικούς κραδασμούς

Οι τράπεζες καλούνται να θωρακίσουν τα μοντέλα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, να διατηρήσουν υψηλά αποθέματα ρευστότητας και να ενσωματώσουν πλήρως τους γεωπολιτικούς κινδύνους στα σενάρια αντοχής τους. Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι δεν είναι πλέον αφηρημένη έννοια: από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή μέχρι τις νέες εμπορικές πολιτικές (π.χ. δασμοί Trump 2.0) και την κλιματική κρίση, όλα μπορούν να προκαλέσουν απότομες διαταραχές. Άμεση και αποτελεσματική διόρθωση επίμονων ελλείψεων

Παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών, πολλές τράπεζες εξακολουθούν να υστερούν σε βασικά ζητήματα διακυβέρνησης, συγκέντρωσης δεδομένων κινδύνου (RDAR) και λειτουργικής ανθεκτικότητας. Η ΕΚΤ δεν δίνει άλλες παρατάσεις: απαιτεί «προορατική διοίκηση που να είναι σε επαφή με τις χρηματοοικονομικές πραγματικότητες» και απειλεί με κλιμάκωση μέτρων αν δεν υπάρξει ταχεία συμμόρφωση. Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και αντιμετώπιση νέων τεχνολογικών κινδύνων

Τα πληροφοριακά συστήματα πολλών τραπεζών παραμένουν ξεπερασμένα, ενώ η έκθεση σε κυβερνοεπιθέσεις και η εξάρτηση από τρίτους παρόχους (outsourcing) αυξάνεται. Η ΕΚΤ ζητά αναβάθμιση υποδομών, καλύτερη διαχείριση κινδύνων από AI και πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό DORA (Digital Operational Resilience Act).

Γιατί τώρα η προειδοποίηση;

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες πράγματι δεν ήταν ποτέ πιο υγιείς μετά την κρίση του 2010-2012: τα κεφαλαιακά τους αποθέματα είναι υψηλά, η κερδοφορία εκτοξεύτηκε χάρη στα υψηλά επιτόκια, και τα «κόκκινα» δάνεια έχουν πέσει σε ιστορικά χαμηλά. Ωστόσο, η ΕΚΤ βλέπει ότι αυτή ακριβώς η ευφορία μπορεί να οδηγήσει σε εφησυχασμό.

Σε ένα κόσμο όπου:

Ο προστατευτισμός επιστρέφει με δύναμη,

Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί μη προβλέψιμες φυσικές καταστροφές,

Η δημογραφική γήρανση πιέζει τα ασφαλιστικά συστήματα και τις αγορές εργασίας,

Και η τεχνολογική επανάσταση (AI, κρυπτονομίσματα, ψηφιακό ευρώ) αλλάζει ριζικά το τοπίο,

η πιθανότητα ενός «μαύρου κύκνου» δεν είναι πια θεωρητική. Είναι υψηλότερη από ποτέ.

Η ΕΚΤ δεν λέει «θα έρθει κρίση αύριο». Λέει: «Ετοιμαστείτε σαν να έρχεται, γιατί αν έρθει, δεν θα υπάρχει χρόνος για αντίδραση».

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα;

Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες, που τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει άλματα προόδου, θα βρεθούν ξανά στο μικροσκόπιο. Οι εποπτικοί έλεγχοι θα γίνουν πιο διεισδυτικοί, τα stress tests του 2025 θα περιλαμβάνουν σενάρια γεωπολιτικής κρίσης, και οι απαιτήσεις για κεφάλαια και ρευστότητα ενδέχεται να μην χαλαρώσουν – ακόμη κι αν τα μακροοικονομικά μεγέθη παραμείνουν θετικά.

Η Φρανκφούρτη δεν φωνάζει. Ψιθυρίζει ήρεμα, αλλά το μήνυμα είναι βαρύ: Η ηρεμία μπορεί να είναι ηρεμία πριν την καταιγίδα. Και οι τράπεζες που δεν προετοιμαστούν εγκαίρως, θα το πληρώσουν ακριβά όταν οι ουραίοι κίνδυνοι πάψουν να είναι «ουραίοι» και γίνουν πραγματικότητα.