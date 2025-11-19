ΕΚΤ:-Στα-23-δισ.-το-πλεόνασμα-τρεχουσών-συναλλαγών-της-Ευρωζώνης-τον-Σεπτέμβριο

Ελαφρώς αυξημένο πλεόνασμα κατέγραψε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ευρωζώνης στα 23 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025, σε σχέση με τα 22 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ θεαματική ήταν και η αύξηση που καταγράφηκε στο χρηματοοικονομικό ισοζύγιο και τις άμεσες επενδύσεις.

Η αύξηση κατά 1 δισ. ευρώ οφειλόταν κυρίως στα πλεονάσματα που καταγράφηκαν στο ισοζύγιο αγαθών (30 δισεκ. ευρώ) και υπηρεσιών (12 δισεκ. ευρώ), ενώ αντισταθμίστηκαν εν μέρει από ελλείμματα στο δευτερεύον εισόδημα (17 δισεκ. ευρώ) και το πρωτογενές εισόδημα (3 δισεκ. ευρώ).

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο 12μηνο

Σε επίπεδο 12μηνο έως τον Σεπτέμβριο του 2025, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε πλεόνασμα 306 δισεκ. ευρώ (2,0% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης), έναντι πλεονάσματος 414 δισεκ. ευρώ (2,7% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης) ένα έτος νωρίτερα.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως, σύμφωνα με την ΕΚΤ, στη μετατροπή του πλεονάσματος (51 δισεκ. ευρώ) σε έλλειμμα (21 δισεκ. ευρώ) για το πρωτογενές εισόδημα, αλλά και στο μεγαλύτερο έλλειμμα για το δευτερογενές εισόδημα (από 164 δισεκ. ευρώ σε 189 δισεκ. ευρώ) καθώς και στη μείωση του πλεονάσματος για τις υπηρεσίες (από 168 δισεκ. ευρώ σε 155 δισεκ. ευρώ).

Οι εξελίξεις αυτές, ωστόσο, αντισταθμίστηκαν εν μέρει από ένα ελαφρώς μεγαλύτερο πλεόνασμα για τα αγαθά (από 360 δισ. ευρώ σε 362 δισ. ευρώ).

Χρηματοοικονομικό ισοζύγιο: συνεχίζεται η θετική πορεία των εισροών επενδύσεων στην Ευρωζώνη

Στον χρηματοοικονομικό ισοζύγιο, οι καθαρές αγορές τίτλων χαρτοφυλακίου επενδύσεων εκτός της Ευρωζώνης από κατοίκους της ανήλθαν συνολικά σε 868 δισ. ευρώ, ενώ οι καθαρές αγορές τίτλων χαρτοφυλακίου της Ευρωζώνης από μη κατοίκους ανήλθαν συνολικά σε 729 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια των 12 μηνών έως τον Σεπτέμβριο του 2025. Μπορεί οι εκροές να είναι μικρότερες των εισροών, ωστόσο έχει αποτυπωθεί μια σημαντική στροφή στο επενδυτικό τοπίο, καθώς πέρυσι καταγράφηκε κύμα αποεπενδύσεων και φέτος οι επενδύσεις περνούν σε θετικό έδαφος.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις άμεσες επενδύσεις, οι κάτοικοι της Ευρωζώνης πραγματοποίησαν καθαρές επενδύσεις ύψους 161 δισεκ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία εκτός της ζώνης του ευρώ κατά τη διάρκεια των 12 μηνών έως τον Σεπτέμβριο του 2025, μετά από καθαρές αποεπενδύσεις ύψους 234 δισεκ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα. Με τη σειρά τους, οι μη κάτοικοι πραγματοποίησαν καθαρές επενδύσεις ύψους 76 δισεκ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία της ζώνης του ευρώ για το ίδιο διάστημα, μετά από καθαρές αποεπενδύσεις ύψους 470 δισεκ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα.

Στον τομέα των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι καθαρές αγορές μετοχών εκτός της ζώνης από κατοίκους της αυξήθηκαν σε 213 δισεκ. ευρώ κατά το 12μηνο έως τον Σεπτέμβριο του 2025, από 157 δισεκ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Για την ίδια περίοδο, οι καθαρές αγορές ομολόγων έξω από τη ζώνη του ευρώ από κατοίκους της αυξήθηκαν σε 655 δισεκ. ευρώ, από 464 δισεκ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Όσον αφορά τους μη κατοίκους, οι καθαρές αγορές μετοχών της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν σε 410 δισεκ. ευρώ κατά τους 12 μήνες έως τον Σεπτέμβριο του 2025, από 364 δισεκ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ για τις καθαρές αγορές ομολόγων της ζώνης του ευρώ ύψους αυτές ανήλθαν στα 320 δισεκ. ευρώ, μειωμένες από 400 δισεκ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Όσον αφορά τις άλλεες επενδύσεις, οι κάτοικοι της ζώνης του ευρώ κατέγραψαν καθαρές αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων εκτός της ζώνης του ευρώ ύψους 377 δισ. ευρώ κατά τους 12 μήνες έως τον Σεπτέμβριο του 2025 (από 434 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα), ενώ οι καθαρές υποχρεώσεις τους ανήλθαν σε 298 δισ. ευρώ (από 24 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα).

Το ενργητικό και το απόθεμα

Όπως σημειώνει η ΕΚΤ, το καθαρό εξωτερικό ενεργητικό (ενισχυμένο) των ΝΧΙ της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 244 δισεκ. ευρώ κατά τους 12 μήνες έως τον Σεπτέμβριο του 2025, εξέλιξη που οφείλεται στο πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και του ισοζυγίου κεφαλαίου, καθώς και στις καθαρές εισροές των μη ΝΧΙ της ευρωζώνης σε άλλες επενδύσεις και σε επενδύσεις χαρτοφυλακίου-σε μετοχές. Ωστόσο, εξηγεί η ΕΚΤ, αυτό αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις καθαρές εκροές των μη ΝΧΙ της ζώνης του ευρώ σε άλλες ροές, σε επενδύσεις χαρτοφυλακίου και σε άμεσες επενδύσεις.

Τέλος, το Σεπτέμβριο του 2025, το απόθεμα διαθεσίμων του Ευρωσυστήματος αυξήθηκε σε 1.622,2 δισεκ. ευρώ από 1.507,8 δισεκ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Η αύξηση αυτή οφείλεται, σύμφωνα με την ΕΚΤ, σε μεγάλο βαθμό στις θετικές μεταβολές των τιμών (112,7 δισεκ. ευρώ), λόγω της αύξησης της τιμής του χρυσού, και, σε μικρότερο βαθμό, στις καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων (4,6 δισεκ. ευρώ), ενώ αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις αρνητικές μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών (2,9 δισεκ. ευρώ).

–