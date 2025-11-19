Εννιά-νεκροί-σε-επίθεση-τζιχαντιστών-στη-Νιγηρία,-ανάμεσά-τους-και-ταξίαρχος

Ο Nιγηριανός πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου επιβεβαίωσε χθες Τρίτη το βράδυ τη δολοφονία ταξίαρχου από τζιχαντιστές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, εξαίροντας τη θυσία του κι αυτή άλλων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν σε πρόσφατες επιθέσεις.

«Ως επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, αισθάνομαι βαθιά θλίψη για τον τραγικό θάνατο στρατιωτών και αξιωματικών μας σε υπηρεσία (…) Είθε ο Θεός να ανακουφίσει τις οικογένειες του ταξίαρχου Μούσα Ούμπα και των άλλων πεσόντων ηρώων», ανέφερε ο κ. Τινούμπου σε ανακοίνωση Τύπου την οποία δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του.

Μέσω της πλατφόρμας προπαγάνδας του Άμακ, το Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ) ανέφερε προχθές Δευτέρα ότι απήγαγε τον ταξίαρχο Ούμπα το Σάββατο. Ο αξιωματικός ήταν επιφορτισμένος με τη διεξαγωγή επιχειρήσεων εναντίον ένοπλων ομάδων στην περιοχή της λίμνης Τσαντ. Αιχμαλωτίστηκε έπειτα από ενέδρα την Παρασκευή εναντίον οχηματοπομπής του στρατού και πολιτοφυλακής κοντά στο χωριό Ουάτζιρκο, στην πολιτεία Μπόρνο (βορειοανατολικά).

Η τζιχαντιστική οργάνωση πρόσθεσε ότι ο ανώτερος αξιωματικός τραυματίστηκε στο πόδι και προσπαθούσε να διαφύγει όταν τον αιχμαλώτισαν μέλη της.

Σύμφωνα με τον νιγηριανό στρατό και αναφορά του ΟΗΕ, στην επίθεση αυτή σκοτώθηκαν δυο στρατιώτες και δυο μέλη ομάδας πολιτοφυλάκων την Παρασκευή.

Το ΙΚΔΑ δημοσιοποίησε φωτογραφίες στις οποίες εικονίζεται ο ταξίαρχος Μούσα Ούμπα καθισμένος κάτω μπροστά στο γραφείο του μετά την απαγωγή του.

Το Σάββατο, ο νιγηριανός στρατός διέψευσε τις πληροφορίες από την περιοχή σύμφωνα με τις οποίες ο ταξίαρχος σκοτώθηκε σε ενέδρα, διαβεβαιώνοντας πως επέστρεψε στη βάση του.

Το βράδυ της Κυριακής όμως, πηγή του AFP στη νιγηριανή υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι ο ταξίαρχος Ούμπα απήχθη από μαχητές του ΙΚΔΑ και ότι οι αρχές φοβούνταν «το χειρότερο σενάριο».

Το ΙΚΔΑ, που γεννήθηκε όταν διασπάστηκε η Μπόκο Χαράμ το 2016, επιτίθεται κατά κανόνα εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, όμως σε πολλές περιπτώσεις άμαχοι έχουν μπει επίσης στο στόχαστρό του.

Τα τελευταία δεκαέξι χρόνια η βόρεια Νιγηρία σπαράσσεται από τζιχαντιστική εξέγερση που κατά συντηρητικές εκτιμήσεις έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 40.000 ανθρώπους και έχει ξεριζώσει άλλους 2 εκατομμύρια και πλέον στον τομέα αυτό της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η εξέγερση εξαπλώθηκε σε γειτονικές χώρες, στον Νίγηρα, στο Τσαντ και στο Καμερούν, ωθώντας τις κυβερνήσεις των τεσσάρων χωρών να σχηματίσουν περιφερειακή στρατιωτική δύναμη για την αντιμετώπισή τους, χωρίς όμως ουσιαστική επιτυχία.

Ο ταξίαρχος Ούμπα είναι ο δεύτερος ανώτερος αξιωματικός που δολοφονείται από τζιχαντιστές, μετά τον στρατηγό Ντζάρμα Ζιρκούσου, που σκοτώθηκε τον Νοέμβριο του 2021.

Ειδήσεις σήμερα

Πρόθυμος να αναγνωρίσει το Ισραήλ ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν – Υποσχέθηκε επενδύσεις ενός τρισ. δολαρίων στον Τραμπ

Η ιστορία του κληρονόμου που ξέχασε ότι φορούσε μικρόφωνο στα γυρίσματα ντοκιμαντέρ και ομολόγησε φόνους – «Τους σκότωσα όλους»

Αλέξις Γουίλκινς: Η σύντροφος του διευθυντή του FBI τραγουδάει κάντρι, την λένε… πράκτορα της Μοσάντ και μια ομάδα SWAT την ακολουθεί σε κάθε της βήμα