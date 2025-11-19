Ενός-λεπτού-σιγή-στη-μνήμη-του-Αλέκου-Φλαμπουράρη,-στην-έναρξη-της-σημερινής-συνεδρίασης-της-Βουλής

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, τήρησε η Βουλή, με την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης.

«Να δηλώσω τη θλίψη μας για την απώλεια του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Φλαμπουράρη. Όσοι συνυπήρξαμε μαζί του στα έδρανα, θα θυμόμαστε την πραότητα του χαρακτήρα του και την ευγένειά του. Τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας και στην οικογένεια του και στο κόμμα του» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς.

Η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη θα γίνει την Πέμπτη, στις 14:30 στο Πάρκο Ελευθερίας.

