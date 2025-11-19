Εξωδικαστικός:-Αναστολή-διώξεων-και-«επιταγή»-για-συμβουλές-αποφυγής-λουκέτου

Πρόσθετες διευκρινήσεις και ρυθμίσεις για όσους εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Οι αλλαγές εστιάζουν στην παύση των ποινικών διώξεων για όσους πτωχεύουν, στην παροχή δωρεάν κρατικής συμβουλευτικής ώστε να αποφευχθεί το λουκέτο και ειδικές ρυθμίσεις για όσους εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Πιο συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο προβλέπονται:

αναστολή δίωξης καθώς με την έκδοση της απόφασης πτώχευσης (ή εγγραφής στο Μητρώο Φερεγγυότητας), «παγώνει» κάθε ποινική δίωξη για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ. Επιπλέον στην περίπτωση που ο οφειλέτης ολοκληρώσει τη διαδικασία και απαλλαγεί νόμιμα από τα χρέη του μετά την παρέλευση 1 ή 3 ετών, τότε το αδίκημα διαγράφεται εντελώς (εξαλείφεται το αξιόποινο). Με τη συγκεκριμένη διάταξη δίνεται «λύση» στις περιπτώσεις που αν κάποιος κήρυσσε πτώχευση βρίσκονταν αντιμέτωπος με ποινικά δικαστήρια για τη μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και τα Ταμεία. «H ποινική δίωξη για τα αδικήματα περί μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους, και περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολή και την απόδοση εισφορών στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, αναστέλλεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση του οφειλέτη ή διατάσσει την καταχώριση του ονόματος ή της επωνυμίας του, κατά περίπτωση, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας» τονίζεται στο νομοσχέδιο.

Όταν ο «Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης» εντάσσει τον οφειλέτη στον υψηλό κίνδυνο αφερεγγυότητας, ο επαγγελματίας θα λαμβάνει δωρεάν επιταγή (voucher). Με αυτήν θα πληρώνει πιστοποιημένους συμβούλους για να του ετοιμάσουν εξειδικευμένο πλάνο διάσωσης. Ειδικοί Σύμβουλοι «έγκαιρης προειδοποίησης» εκπαιδεύονται και το υπουργείο, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ), θα χορηγεί κουπόνι καλύπτοντας τα έξοδα για τους επαγγελματίες που κινδυνεύουν.

Επιπλέον, το πρόγραμμα δεν θα καλύπτει μόνο οικονομικές/νομικές συμβουλές, αλλά και υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και εμψύχωσης. Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα υποβάλλουν αίτηση παροχής υπηρεσιών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.