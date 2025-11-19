Ερώτηση-ΣΥΡΙΖΑ-σε-Παπαστεργίου-για-έρευνα-Ευρωπαϊκής-Εισαγγελίας-και-olaf-στην-«Κοινωνία-της-Πληροφορίας»

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ερώτηση στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, σχετικά με δημοσίευμα που αναφέρει πως «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και το Γραφείο Ευρωπαϊκής Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έκαναν αιφνιδιαστική έρευνα στην “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”»

Όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, δημοσίευμα κάνει λόγο για «νέο, ψηφιακό αυτή τη φορά, σκάνδαλο υπεξαιρέσεων κοινοτικών πόρων και μη τήρησης διαγωνισμών. “Η EPPO, υπό τη Λάουρα Κοβέσι, ερευνά καταγγελίες για υπεξαίρεση κοινοτικών πόρων – ίσως και εκατομμυρίων ευρώ! Παράλληλα, το OLAF σαρώνει έγγραφα για μη τήρηση διαγωνισμών” (Voicenews, https://bit.ly/44g1op4). Στο πλαίσιο της αιφνιδιαστικής έρευνας κατασχέθηκαν υπολογιστές, τηλέφωνα και σκληροί δίσκοι. Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση καταγγελιών για υπεξαίρεση κοινοτικών πόρων, υπερκοστολογήσεις λογισμικών και kickbacks σε ιδιωτικές εταιρείες».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν «επίσημη ενημέρωση της Βουλής για όλες αυτές τις πληροφορίες σχετικά με το φερόμενο νέο σκάνδαλο με ευρωπαϊκά κονδύλια, για το αντικείμενο και την εξέλιξη της έρευνας των δύο ευρωπαϊκών υπηρεσιών, για επιχειρηματικά συμφέροντα που σχετίζονται με την υπόθεση».

Η ερώτηση προς τον κ. Παπαστεργίου:

«Αληθεύει ότι στις 10 Νοεμβρίου 2025 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και το Γραφείο Ευρωπαϊκής Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έκαναν καταδρομική έρευνα στα γραφεία της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ), του βραχίονα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης;

Ποια είναι η ακριβής έκταση και το αντικείμενο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την EPPO και το OLAF στην ΚτΠ;

Έχει εικόνα το Υπουργείο για το περιστατικό; Γνωρίζει τα καταγγελλόμενα; Πώς σκοπεύει να αντιδράσει, απέναντι σε ένα νέο σκάνδαλο διαφθοράς τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ ήτοι υπεξαίρεσης κοινοτικών πόρων; Συγκεκριμένα, γνωρίζει με ποια επιχειρηματικά συμφέροντα και πρόσωπα συνδέονται οι φερόμενες υπερκοστολογήσεις;

Πότε θα υπάρξει πλήρης και επίσημη ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών για την πορεία των ερευνών και την έκβαση των καταγγελιών;

Οι ερωτώσες βουλεύτριες και οι ερωτώντες βουλευτές:

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος)

Καλαματιανός Διονύσιος

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος (Κώστας)

Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γεώργιος (Γιώργος)

Τσαπανίδου Παρθένα (Πόπη)

Ψυχογιός Γεώργιος (Γιώργος)».

