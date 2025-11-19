ΗΠΑ: «Βουτιά» 23,8% στο εμπορικό έλλειμμα τον Αύγουστο – Στα 59,6 δισ. δολάρια

Τα στοιχεία αυτά έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση λόγω της 43ήμερης διακοπής της αμερικανικής κυβέρνησης, το μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ, το οποίο άρθηκε πρόσφατα.

Συρρικνώθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο το εμπορικό έλλειμμα στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, ενώ οι εισαγωγές υποχώρησαν, καθώς ήταν ο μήνας που τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ. Τα στοιχεία αυτά έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση λόγω της 43ήμερης διακοπής της αμερικανικής κυβέρνησης, το μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ, το οποίο άρθηκε πρόσφατα.

Ειδικότερα, το αμερικανικό εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε κατά 23,8%, στα 59,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν την Τετάρτη το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης και η Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του - προέβλεπαν να διαμορφωθεί στα 60,4 δισ. δολάρια.

Η αξία των εισαγωγών μειώθηκε κατά 5,1%, στα 340,4 δισ. δολάρια, η μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων τεσσάρων μηνών, ενώ οι εξαγωγές κατέγραψαν οριακή άνοδο 0,1%, στα 280,8 δισ. δολάρια.

Οι εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων υπολογιστών και του εξοπλισμού επικοινωνιών, μειώθηκαν επίσης τον Αύγουστο.

Το εμπόριο αφαίρεσε 4,68 ποσοστιαίες μονάδες από το ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο, πριν προσθέσει το ίδιο ποσοστό ξανά στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου. Οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη στο τρίτο τρίμηνο ξεπερνούν ρυθμό 3,0% σε ετήσια βάση.

Η έκθεση για το ΑΕΠ τρίτου τριμήνου, όπως και άλλες οικονομικές ανακοινώσεις, καθυστέρησε λόγω της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης. Στο δεύτερο τρίμηνο, η οικονομία είχε αναπτυχθεί με ρυθμό 3,8%, με κύριο καταλύτη τη συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος.