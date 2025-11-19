ΗΠΑ:-Οι-κατασκευαστές-ρίχνουν-επιθετικά-τις-τιμές-στα-νέα-ακίνητα,-αλλά-οι-αγοραστές-δεν-«τσιμπάνε»

Οι Αμερικανοί κατασκευαστές κατοικιών κλιμακώνουν τις εκπτώσεις στα νεόδμητα ακίνητα, μειώνοντας επιθετικά τις τιμές, ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό, καθώς η ζήτηση μεταξύ των αγοραστών παραμένει αδύναμη.

Παρά το γεγονός πως ένας αριθμός ρεκόρ κατασκευαστών έχει μειώσει τις τιμές των νέων κατοικιών, καθιστώντας ορισμένα νεόδμητα σπίτια φθηνότερα από τα υπάρχοντα, οι αγοραστές δεν έχουν ανταποκριθεί, εν μέρει λόγω των ανησυχιών τους για την οικονομία, όπως επισημαίνει το Marketwatch.

Ο δείκτης εμπιστοσύνης των κατασκευαστών κατοικιών στις ΗΠA παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος τον Νοέμβριο, καθώς η οικονομική αβεβαιότητα προκάλεσε ανησυχία μεταξύ των κατασκευαστών.

Περίπου το 41% ​​των κατασκευαστών ανέφεραν ότι μείωσαν τις τιμές των κατοικιών τον Νοέμβριο για να ενισχύσουν τις πωλήσεις, το υψηλότερο ποσοστό από τον Μάιο του 2020, δήλωσε η Εθνική Ένωση Κατασκευαστών Κατοικιών (NAHB).

Η μέση μείωση των τιμών ήταν 6% τον Νοέμβριο, περίπου το ίδιο επίπεδο εκπτώσεων που προσφέρουν οι κατασκευαστές τους τελευταίους μήνες.

Το συνολικό κλίμα ήταν σε μεγάλο βαθμό ζοφερό, καθώς οι κατασκευαστές αντιμετώπισαν ένα αδύναμο περιβάλλον αγοράς κατοικιών. Ο μηνιαίος δείκτης εμπιστοσύνης της NAHB αυξήθηκε κατά 1 μονάδα στις 38, ενώ πριν από ένα χρόνο, ο δείκτης βρισκόταν στο 46.

Με την σειρά τους, οι αγοραστές κατοικιών δεν αισθάνονται πολύ καλύτερα. Περίπου το 73% των Αμερικανών αναφέρουν ότι το τρέχον περιβάλλον είναι μια κακή στιγμή για να αγοράσουν ένα σπίτι, σύμφωνα με έρευνα καταναλωτών του Σεπτεμβρίου από τον γίγαντα στεγαστικών δανείων Fannie Mae

FNMA. Μερικοί από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κατοικιών της Αμερικής, όπως η D.R. Horton και η PulteGroup, έχουν υποδείξει σε πρόσφατες ανακοινώσεις κερδών ότι οι άνθρωποι δεν αγοράζουν σπίτια λόγω ανησυχιών για την οικονομία.

«Υπάρχει κάποια αβεβαιότητα και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σίγουρα κρατά τους ανθρώπους σε αναμονή», δήλωσε ο Πολ Ρομανόφσκι, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της D.R. Horton, στα τέλη Οκτωβρίου σε μια ανασκόπηση κερδών.

Παρά το γεγονός πως τα επιτόκια στεγαστικών δανείων έχουν μειωθεί τους τελευταίους μήνες, «η ζήτηση των αγοραστών… έχει επηρεαστεί από την ασθενέστερη καταναλωτική εμπιστοσύνη και τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στην προσιτότητα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της PulteGroup, Ράιαν Μάρσαλ, στην ανακοίνωση των κερδών της εταιρείας τον Οκτώβριο.

«Πολλοί αγοραστές παραμένουν διστακτικοί λόγω του πρόσφατου ρεκόρ παρατεταμένου κλεισίματος της κυβέρνησης και των ανησυχιών για την ασφάλεια της εργασίας και τον πληθωρισμό», δήλωσε ο Μπάντι Χιουζ, πρόεδρος της NAHB.

Οι Challenger, Gray & Christmas ανέφεραν ότι οι ανακοινώσεις απολύσεων των εταιρειών τριπλασιάστηκαν τον Οκτώβριο και έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από την πανδημία πριν από πέντε χρόνια.