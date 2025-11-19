ΗΠΑ:-Πράσινο-φως-από-τη-Βουλή-των-Αντιπροσώπων-για-τη-δημοσιοποίηση-των-αρχείων-του-Επστάιν

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο για τη δημοσιοποίηση περισσότερων - για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν. Πλέον, τον λόγο έχει η Γερουσία που αναμένεται να ψηφίσει υπέρ ή κατά του νομοσχεδίου.

Όπως αναφέρει το CNN, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν συντριπτικό με 427 ψήφους υπέρ και μία μόνο κατά, αυτή του αντιπροσώπου της πολιτείας της Λουιζιάνα, Κλέι Χίγκινς. Πλέον, η πρόταση νόμου αναμένεται να περάσει από έγκριση από τη Γερουσία, με τον Πρόεδρο Τραμπ να έχει δηλώσει ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο εκείνος θα το υπογράψει.

Στόχος της να διατάξει το υπουργείο Δικαιοσύνης να «δημοσιεύσει όλα τα έγγραφα και αρχεία» που έχει στην κατοχή του σε σχέση με τον Νεοϋορκέζο χρηματιστή, που πέθανε στη φυλακή το 2019 πριν αρχίσει η δίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα.

Αν και αρχικά ο Τραμπ ήταν αντίθετος στη δημοσιοποίηση περισσότερων αρχείων για την υπόθεση του Έπσταϊν καθώς φέρεται να υπάρχουν ηλεκτρονικά αρχεία που τον εμπλέκουν σε αυτή, ο 47ος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσφατα φαίνεται να άλλαξε στάση.



«Οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων θα πρέπει να ψηφίσουν για την αποκάλυψη των αρχείων του Επσταϊν, επειδή δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», έγραψε σε ανάρτησή του την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Τον θεωρούσα άρρωστο ανώμαλο»

Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

Μάλιστα, σε ερώτηση δημοσιογράφου του ABC News με αφορμή την υποδοχή του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ απάντησε σε έντονο ύφος:

«Δεν έχω καμία σχέση με τον Τζέφρι Επστάιν. Τον έδιωξα από το κλαμπ μου πριν από πολλά χρόνια, επειδή τον θεωρούσα άρρωστο ανώμαλο και μάλλον τελικά είχα δίκιο», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Δείτε το βίντεο

Ο Τραμπ είπε για άλλη μια φορά στους δημοσιογράφους, ότι «ποτέ» δεν πήγε στο νησί του Επστάιν και αποκαλεί το θέμα «φάρσα των Δημοκρατικών».

Μάλιστα, στη δημοσιογράφο του ABC News που έκανε την ερώτηση, ο Τραμπ ξέσπασε εναντίον της αλλά και του συγκεκριμένου ΜΜΕ.