Η Intralot πούλησε τη συμμετοχή της στο Καζίνο της Πάρνηθας – Στα 8 εκατ. ευρώ το τίμημα

Σε πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην Karenia Enterprises Company Limited μέσω της οποίας ήλεγχε όλη τη συμμετοχή της στην Athens Resort Casino S.A. μέτοχο της North Star S.A., η οποία είναι η εταιρεία που κατέχει την άδεια του Καζίνο Πάρνηθας στην Αθήνα, στην Larimar Services Inc. προχώρησε η Intralot, έναντι συνολικού τιμήματος 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει την εστίαση και τις μελλοντικές επενδύσεις της Intralot στον κλάδο των Λοταριών και του iGaming, σε συνέχεια της στρατηγικής συναλλαγής που ολοκληρώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2025, με την απόκτηση του τομέα International Interactive της Bally’s.

Πολύ πρόσφατα η Intralot ανακοίνωσε νέο 10ετές συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas “Arkansas Scholarship Lottery” (ASL),