Θεοδωρικάκος-στον-ΣΚΑΪ:-Η-περιοχή-στα-ναυπηγεία-της-Ελευσίνας-θα-εξελιχθεί-σε-μεγάλο-αναπτυξιακό-κέντρο

«Η ευρύτερη περιοχή στα ναυπηγεία της Ελευσίνας θα εξελιχθεί σε μεγάλο αναπτυξιακό κέντρο, με λιμενικές, εμπορικές, μεταφορικές, ενεργειακές και αμυντικές δραστηριότητες», τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ONEΞ, με την οποία, όπως τόνισε, έχει συνάψει ομολογιακό δάνειο 125 εκατ. δολαρίων η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα των ΗΠΑ.

Ο κ Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι την επόμενη εβδομάδα η επέκταση της δραστηριότητας της ONEΞ θα είναι νόμος του κράτους.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι με την κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, το Θριάσιο γίνεται ένα σύγχρονο κέντρο logistics για τη μεταφορά προϊόντων, ενώ μπορεί να μετατραπεί και σε ενεργειακό κέντρο.

Σύμφωνα με τον κ Θεοδωρικάκο αυτή η εξέλιξη είναι πολύ κρίσιμη καθώς σημαίνει νέες επενδύσεις και δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, αλλά και νέα έργα και παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων της περιοχής.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.