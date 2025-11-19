Κολομβία:-Ο-πλέον-καταζητούμενος-αντάρτης-της-χώρας-απειλεί-σε-βίντεο-να-εμποδίσει-τη-διεξαγωγή-των-προεδρικών-εκλογών

Ο πλέον καταζητούμενος αντάρτης στην Κολομβία, γνωστός με το nom de guerre Ιβάν Μορδίσκο, απείλησε σε βίντεο που δημοσιοποίησε χθες Τρίτη να εμποδίσει τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών του 2026 στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, εξαιτίας των βομβαρδισμών που διέταξε ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο εναντίον της παράταξής του.

Υπό πίεση των ΗΠΑ, που απαιτούν πιο σθεναρή δράση για την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών, ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Πέτρο διέταξε να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον ένοπλων οργανώσεων — κι οι βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε συνολικά 28 φερόμενους ως αντάρτες την περασμένη εβδομάδα, ανάμεσά τους ανήλικους.

Ο Ιβάν Μορδίσκο, φυγόδικος επικεφαλής της ισχυρότερης παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC, χαρακτήρισε τους βομβαρδισμούς αυτούς «κήρυξη πολέμου» από πλευράς του προέδρου Πέτρο.

Εμφανώς αδυνατισμένος, πλαισιωμένος από δυο άνδρες με στολές στη ζούγκλα, διεμήνυσε ότι θα υπάρξουν συνέπειες ενόψει των εκλογών της επόμενης χρονιάς, όταν θα αναδειχτεί ο διάδοχος του πρώτου πολιτικού της αριστεράς που εξελέγη αρχηγός του κράτους.

«Θέλουμε η εκλογική διαδικασία του 2026 να διεξαχθεί με όσο λιγότερους τραυματισμούς είναι δυνατό, αλλά μπροστά στην προέλαση του στρατοπέδου των πολεμοχαρών, δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να λάβουμε θέση για να υπερασπίσουμε τα εδάφη (μας)», είπε.

Ο ίδιος ο κολομβιανός πρόεδρος και οι αρχές αναγνώρισαν πως τουλάχιστον 15 ανήλικοι σκοτώθηκαν σε τέσσερις βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων από τον Αύγουστο, γεγονός που πυροδότησε οργισμένες αντιδράσεις στη χώρα.

Οι ενέργειες του Γουστάβο Πέτρο επιδεικνύουν πρόθεση «κατευνασμού των Αμερικανών που διψάνε για αίμα παιδιών της Κολομβίας», πρόσθεσε ο Ιβάν Μορδίσκο.

Η κυβέρνηση προσφέρει αμοιβή ενός εκατομμυρίου δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του ηγέτη αυτού ανταρτών, η παράταξη του οποίου απορρίπτει τη συμφωνία ειρήνης του 2016 που οδήγησε στον αφοπλισμό, τη διάλυση και τον μετασχηματισμό σε πολιτικό κόμμα των πρώην FARC.

Η πορεία προς τις εκλογές του 2026 σημαδεύτηκε ήδη από τη δολοφονία του γερουσιαστή της δεξιάς Μιγκέλ Ουρίμπε, που υπέκυψε τον Αύγουστο, έπειτα από δυο μήνες νοσηλείας του. Ο πρόεδρος Πέτρο επέρριψε την ευθύνη για τον φόνο σε ομάδες διακινητών ναρκωτικών και ανταρτών, συμπεριλαμβανομένου του Ιβάν Μορδίσκο.