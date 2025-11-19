Λάμψα: Προχωρά η κεφαλαιακή ενίσχυση της Regency με €9,55 εκατ.

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

(i) ολοκληρώθηκε, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Εταιρείας στην σχετική αύξηση κεφαλαίου της «Selene», η καταβολή από την Εταιρεία στην «Selene» του ποσού του € 1.762.500 και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες 1.762.500 νέες μετοχές, και

(ii) ολοκληρώθηκε, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Εταιρείας στην σχετική αύξηση κεφαλαίου της «Harmona», η καταβολή από την Εταιρεία στην «Harmona» «του ποσού των€ 22.500», και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες 22.500 νέες μετοχές.

Περαιτέρω, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 18/11/2025 η Έκτακτη Γενική Συνέλευσης της «Regency Hellenic Investments S.A.» (εφεξής η «Regency») αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Regency», ύψους € 9.555.000 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 31.850.000, στην οποία συμμετείχαν οι εταιρείες «Selene» και «Harmona», προκειμένου να διατηρήσουν τα υφιστάμενα ποσοστά συμμετοχής τους στην «Regency», ύψους 33,91% και 8,01% αντίστοιχα, και η Εταιρεία να διατηρήσει την έμμεση συμμετοχή της στην «Regency», ποσοστού 25,83%.