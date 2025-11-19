Λαζαρίδης-κατά-ΠΑΣΟΚ-μετά-την-κατάθεση-του-Αντιπεριφειάρχη-Κρήτης-στην-εξεταστική-για-τον-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Οι-άθλιοι-συκοφάντες-θα-λογοδοτήσουν-στη-δικαιοσύνη

Νέο γύρο σφοδρή πολιτικής αντιπαράθεσης κατά την διάρκεια την συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ κατά του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη.

Η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι ο κ. Λαζαρίδης είναι «μέλος ακροδεξιού πογκρόμ», υπάλληλος της Ομάδας Αλήθειας και πως επιτέθηκε «σωματικά» στον μάρτυρα της εξεταστικής και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Σταύρο Τζεδάκη.

Αντιδρώντας ο κ. Λαζαρίδης μίλησε για «άθλια και συκοφαντική ανακοίνωση» ενώ προανήγγειλε ότι θα καταθέσει μήνυση κατά των υπευθύνων του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Ο εισηγητής της ΝΔ κάλεσε μάλιστα τον κ. Τζεδάκη να απαντήσει εάν του επιτέθηκε σωματικά όπως αναφέρει η ανακοίνωση με τον μάρτυρα να διαψεύδει την συγκεκριμένη αναφορά.

«Εκπλήσσομαι από τα ψέματα που γράφει η ανακοίνωση. Όσοι εμπλέκονται στην ανακοίνωση είναι άθλιοι συκοφάντες και θα λογοδοτήσουν στην ελληνική δικαιοσύνη. Να γνωρίζει το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη που δεν έχει σχέση με το ΠΑΣΟΚ που γνωρίσαμε κατά το παρελθόν ότι με τέτοιες άθλιες ανακοινώσεις δεν θα κλείσουμε το στόμα μας. Θα μάθουν όλοι για την εμπλοκή στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση. Θα μάθει ο λαός ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ με την καταχρεωμένη ΠΑΣΕΓΕΣ και μετά την πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε ο κ. Λαζαρίδης.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται τη φασιστική συμπεριφορά του Μ. Λαζαρίδη, επιβεβαιώνει πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος»

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με τους τραμπουκισμούς Λαζαρίδη σε βάρος μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή

Ο Πρωθυπουργός οφείλει άμεσα να απομακρύνει τον υπάλληλο της Ομάδας Αλήθειας Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του εισηγητή στην Εξεταστική Επιτροπή.

Ο εν λόγω κύριος σήμερα επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε μάρτυρα γιατί δεν του άρεσαν οι απαντήσεις του. Προσπάθησε με τραμπουκισμούς και απειλές να τον εκφοβίσει. Όταν μάλιστα δεν του άρεσε η απάντηση του μάρτυρα, επικαλείτο τις δημοσκοπήσεις για να συνεχίσει να παραβιάζει τα καθήκοντα του ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής.

Προφανώς δεν γνωρίζει που βρίσκεται ούτε ποιος είναι ο ρόλος της Εξεταστικής Επιτροπής . Νομίζει πως βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος Ακροδεξιάς αγέλης.

Ο κ. Λαζαρίδης περιφέρεται διατεινόμενος ότι είναι εκλεκτός φίλος του Πρωθυπουργού και δρα πάντα σε πλήρη συνεννόηση μαζί του και υπό τις εντολές του.