Μπρατάκος: Στόχος μας η ενεργή διασύνδεση των επιχειρηματικών κοινοτήτων Ελλάδας – Αρμενίας

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Αρμενίας, κ. Tigran Mkrtchyan πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Μπρατάκος. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η σημαντική προοπτική ενίσχυσης των επιχειρηματικών δεσμών Ελλάδας–Αρμενίας.

Ο κ. Μπρατάκος υπογράμμισε ότι το ΕΒΕΑ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη συνεργασιών που ενισχύουν την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και στηρίζουν το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Τόνισε, επίσης, ότι η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας δημιουργεί ισχυρότερη βάση για διεθνείς συμπράξεις και στοχευμένες επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Οι δύο πλευρές εξέτασαν τις υφιστάμενες προκλήσεις στο πλαίσιο των μεταφορών και των εμπορευματικών ροών, οι οποίες σήμερα περιορίζουν την ταχύτερη ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου. Ο κ. Mkrtchyan σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες που αναμένεται να βελτιώσουν το πλαίσιο διακίνησης προϊόντων το επόμενο διάστημα, ανοίγοντας τον δρόμο για στενότερη οικονομική συνεργασία.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ εξέφρασε τη βούληση του Επιμελητηρίου να συμβάλει ενεργά στη διασύνδεση των επιχειρηματικών κοινοτήτων, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους στοχευμένες δράσεις μπορούν να παράγουν ουσιαστικά αποτελέσματα σε τομείς με υψηλή δυναμική.

Από την πλευρά του, ο Πρέσβης της Αρμενίας παρουσίασε τους κύριους άξονες επενδυτικού ενδιαφέροντος, την τεχνολογία και την πληροφορική, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ανακύκλωση, καθώς και τον κλάδο των κατασκευών και υποδομών, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλης κλίμακας έργα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην αυξανόμενη προτίμηση της αρμενικής αγοράς σε ελληνικά προϊόντα, με κοινή διαπίστωση ότι η περαιτέρω διεύρυνση της εμπορικής παρουσίας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήθηκε να εξεταστεί η διοργάνωση μιας ενημερωτικής ημερίδας για την αγορά της Αρμενίας στο ΕΒΕΑ, με τη συμμετοχή αρμόδιων αρχών και επιχειρηματικών εκπροσώπων από την Αρμενία, καθώς και η υλοποίηση αμοιβαίων επιχειρηματικών αποστολών με έμφαση στους τομείς της τεχνολογίας, των υποδομών και της αγροδιατροφής.

Στο πέρας της συνάντησης, ο κ. Μπρατάκος δήλωσε: «Η Ελλάδα και η Αρμενία διαθέτουν σημαντικά περιθώρια στενότερης οικονομικής συνεργασίας. Το ΕΒΕΑ στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την εξωστρέφεια, ανοίγει νέες αγορές για τις ελληνικές επιχειρήσεις και δημιουργεί γέφυρες γνώσης και επενδύσεων. Mε στοχευμένες δράσεις και ενεργή συμμετοχή των επιχειρηματικών μας κοινοτήτων μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα σε σύντομο χρόνο».