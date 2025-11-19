Ν.-Ανδρουλάκης:-Η-κυβέρνηση-επέτρεψε-σε-ισχυρά-ολιγοπώλια-να-βγάζουν-υπερκέρδη-εις-βάρος-του-καταναλωτή

Μιλώντας απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του KONTRA, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ομολογία αποτυχίας της κυβέρνησης στο υπ’ αριθμό ένα πρόβλημα της ακρίβειας. «Ούτε σήμερα στη συνέντευξη του είπε κάτι ο Πρωθυπουργός, γιατί το θέμα της ακρίβειας είναι μία οβίδα για την κυβέρνηση. Επί της ουσίας, επέτρεψε σε ισχυρά ολιγοπώλια να έχουν υπερκέρδη εις βάρος του καταναλωτή» σχολίασε και στάθηκε στο επιχείρημα του Κ. Μητσοτάκη ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ για να λύσει το πρόβλημα. «Ο Πρωθυπουργός, όμως, θέλει να γίνει ο πολίτης Χάρι Πότερ για να μπορεί με πολύ χαμηλότερα εισοδήματα συγκριτικά με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο να ζει μέσα σε αυτό το κύμα ακρίβειας» τόνισε.

Ο κ. Ανδρουλάκης αποδόμησε το κυβερνητικό επιχείρημα περί εισαγόμενης ακρίβειας επαναλαμβάνοντας τα στοιχεία για τις πολύ υψηλές στο ράφι μιας σειράς προϊόντων ελληνικής παραγωγής.

«Τα ρεβύθια πωλούνται 15 φορές πάνω από το χωράφι στο ράφι. Οι φακές 7 φορές πάνω, τα φασόλια 3 φορές πάνω. Άκουσα το πρωί ο Πρωθυπουργός να λέει ότι ζήτησε από τους συνεργάτες του να του βρουν τα στοιχεία και δεν τα βρήκαν. Τα κατέθεσα στη Βουλή. Κατέθεσα τα τιμολόγια, που δείχνουν πόσο τα πούλησε ο παραγωγός από το χωράφι του στην Ελλάδα και πως η τιμή πώλησης στο ράφι έγινε πολλαπλάσια. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να επιχειρηματολογεί ότι είναι εισαγόμενη η ακρίβεια, όταν και στα δικά μας προϊόντα -αυτά που παράγουμε εδώ-, λόγω στρεβλώσεων της αγοράς χάνει τόσο ο παραγωγός που τα πουλάει φθηνά όσο και ο καταναλωτής που τα αγοράζει πάρα πολύ ακριβά».

Και συμπλήρωσε με έμφαση: «Όταν ο μέσος μισθός πέφτει μία θέση παρακάτω -μας ξεπέρασε και η Ουγγαρία-, είναι επιτυχία; Όταν οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας, δηλαδή το ποσό που πληρώνουμε από την τσέπη μας, είναι οι δεύτερες υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και αυτό επιτυχία; Όταν ο πληθωρισμός είναι σταθερά παραπάνω από την Ευρωζώνη; Όταν, λοιπόν, συγκρίνουν τιμές Ελλάδας-Ολλανδίας, Ελλάδας-Γερμανίας ή άλλων χωρών που έχουν πολλαπλάσιους μισθούς, μιλάμε για απάτη. Έχουμε τη δεύτερη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι αυτό περιποιεί τιμή».

Ως προς τα πολιτικά διακυβεύματα, επέμεινε: «Θα επιλέξει ο λαός την επόμενη κυβέρνηση με φόβο ή με ελπίδα; Πιστεύω ότι αν επιλέξει με φόβο, θα έχουμε ακόμη χειρότερα. Διότι μία τρίτη θητεία Κυριάκου Μητσοτάκη, με δεδομένα τα πεπραγμένα του τις δύο πρώτες θητείες, νομίζω θα είναι καταστροφή. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Γι’ αυτό ζητώ από τους Έλληνες να επιλέξουν με γνώμονα την ελπίδα και την προοπτική για τους ίδιους και τα παιδιά τους».

Στηλίτευσε τα εύκολα λόγια της κυβέρνησης, που αποδεικνύονται κενά περιεχομένου σημειώνοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει δηλώσει επτά φορές ότι “η ακρίβεια είναι πίσω μας”.Και η ακρίβεια είναι εδώ.Υποσχέθηκε ότι θα διορθώσει τα τραύματα στους θεσμούς, που άφησε πίσω του ο Τσίπρας. Και συνέχισε τα ίδια και χειρότερα με τη δικαιοσύνη, τις ανεξάρτητες αρχές, τη συγκάλυψη σκανδάλων. Είπε ότι η χώρα μας θα είναι ισχυρή στην Ανατολική Μεσόγειο. Και βλέπουμε ότι η χώρα αυτήν τη στιγμή δεν έχει τη δική της στρατηγική. Την πάνε τα γεγονότα. Δηλαδή, πριν την επανεκλογή Τραμπ μας έλεγε ότι θα επενδύουμε μόνο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και “πάγωσε” όλους τους ενεργειακούς σχεδιασμούς για φυσικούς πόρους. Τώρα που άλλαξε η κυβέρνηση στις ΗΠΑ, αλλάζει τραγούδι και ο κ. Μητσοτάκης».

«Πρέπει να κρίνει ο ελληνικός λαός την αξιοπιστία του καθενός. Εγώ δεν είμαι πολιτικός βουτηγμένος στη διαφθορά, είμαι ένας καθαρός άνθρωπος με μία καθαρή πορεία. Ούτε έχω συγκαλύψει σκάνδαλα. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και ο ίδιος είναι βουτηγμένοι στη διαφθορά» και σταχυολόγησε σχετικά μια σειρά περιπτώσεων όπου η κυβέρνηση αρνήθηκε τον έλεγχο της δικαιοσύνης: «Όταν βλέπουμε ότι γίνεται το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν αφήνουν τη δικαιοσύνη να ερευνήσει δύο υπουργούς, μολονότι έχει σταλεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετική δικογραφία. Όταν σκοτώνονται 57 άνθρωποι, γίνεται μία τραγωδία, έρχεται μία δικογραφία για τη σύμβαση 717 της τηλεδιοίκησης στον σιδηρόδρομο, -που αν είχε ολοκληρωθεί, δεν θα είχαν συγκρουστεί ποτέ τα τρένα- και δεν επέτρεψαν στη δικαιοσύνη ούτε σε αυτήν την περίπτωση να διερευνήσει τον κ. Καραμανλή. Ακόμη και το θέμα των ΕΛΤΑ: έδωσαν εκατομμύρια και μαθαίνουμε ότι έχουν πάρει απευθείας αναθέσεις υποψήφιοι βουλευτές και ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν είναι μία οσμή σκανδάλου;»

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι στόχος είναι να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και να πάει στην αντιπολίτευση. Μάλιστα δεσμεύτηκε στους πολίτες ότι «εάν μας τιμήσουν, η πολιτική αλλαγή θα έρθει και θα είναι προς το καλύτερο. Γιατί δεν έχω δεσμεύσεις. Για μένα το πιο σημαντικό σήμερα στην πολιτική είναι οι πολιτικοί να μην έχουμε δουλείες. Δεν έχω δουλείες, δεν έχω δεσμεύσεις, δεν έχω εξαρτήσεις. Άρα, αυτά που έχω προτείνει στο πρόγραμμά μας, όπως το παρουσίασα στη ΔΕΘ, θα τα υλοποιήσω για να μειώσουμε τις ανισότητες, αλλά και για να έχουμε μία ανθεκτική παραγωγική βάση για να μείνουν τα παιδιά μας εδώ».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε την πρωτοβουλία του για τη στελέχωση των Ανεξάρτητων Αρχών με διαφάνεια και αξιοκρατία. «Έστειλα επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί αυτή η διαδικασία να γίνεται εν κρυπτώ, αλλά αντίθετα να γίνει ένας ανοικτός διαγωνισμός επί της ουσίας, ένα κάλεσμα, μία πρόσκληση σε όποιον θέλει να θέσει υποψηφιότητα για τις χηρεύουσες Ανεξάρτητες Αρχές. Για μένα είναι ένα θετικό βήμα, το αποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Πρωθυπουργός, ώστε να τελειώσει το αλισβερίσι κάτω από τραπέζι μεταξύ των κομμάτων. Αυτό είναι το πρώτο, πολύ σημαντικό βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να βρούμε τα 3/5. Θα αξιολογήσουμε τις υποψηφιότητες και θα προτείνουμε συγκεκριμένους ανθρώπους που θεωρούμε ότι έχουν και το βιογραφικό αλλά πάνω απ’ όλα την αντοχή σε πιέσεις, όπως άντεξε ο σημαντικός για μένα Χρήστος Ράμμος. Θέλουμε πολλούς Ράμμους και Μενουδάκους στις Ανεξάρτητες Αρχές, που είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με τον ΣΥΡΙΖΑ είτε με το ΠΑΣΟΚ είτε με οποιαδήποτε κυβέρνηση, να μη δέχονται να τους επηρεάζει κανείς».

Κληθείς να σχολιάσει τις διαρροές του Προέδρου της Δημοκρατίας σε κυριακάτικη εφημερίδα για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε: «Δεν έχω ξαναδεί Πρόεδρο της Δημοκρατίας να κάνει παρέμβαση μέσω διαρροών. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλλά και επί της ουσίας αυτό που διάβασα στο “Βήμα”, είναι προβληματικό, διότι δεν είναι αυτός ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας και πρέπει να υπάρξει σεβασμός στον θεσμικό του ρόλο. Το να γίνεται σχολιασμός των δημοσκοπήσεων… έχουμε ακόμη καιρό και ο ελληνικός λαός θα επιλέξει, η χώρα θα έχει σταθερότητα, αλλά το θέμα είναι να μην έχει στασιμότητα. Δηλαδή, η σταθερότητα είναι να μείνει Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση; Για να κάνει τι; Να έχουμε αύξηση ενοικίων από 40% σε 80%; Για να έχουμε αύξηση στις τιμές στα τρόφιμα από 30% σε 70%; Για να έχουμε χειρότερο ΕΣΥ, χειρότερη δημόσια παιδεία;».

Κλείνοντας ο κ. Ανδρουλάκης κατέδειξε την πολιτική υποκρισία στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και δημοσιολογούντων που έστησαν ολόκληρη μηχανή παραποίησης της δήλωσης του για όσα έγιναν στα Βορίζια. «Επί μία εβδομάδα με “χτυπούσαν” πολλοί συνάδελφοί σας, γιατί τόλμησα να πω ότι ένα έγκλημα τιμής και αντεκδίκησης, δηλαδή μία βεντέτα, δεν έχει καμία σχέση με τη σύγκρουση συμμοριών. Επί μία εβδομάδα, ένας “στρατός” δημοσιογράφων, -κυρίως φίλα προσκείμενων στη Νέα Δημοκρατία και κάποιων ολίγων του ΣΥΡΙΖΑ-, με “χτυπούν”. Έκανε ακριβώς την ίδια δήλωση σήμερα ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο αρμόδιος υπουργός. Δεν άκουσα να αντιδρά κανείς!» κατέληξε.

