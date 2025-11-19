Οι-προκλήσεις-ασφαλείας-σε-ΕΕ-και-Ανατολική-Μεσόγειο-στην-επίσκεψη-του-Δένδια-στο-Ινστιτούτο-Χούβερ-του-Στάνφορντ

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Hoover του πανεπιστημίου Stanford.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις «για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα».

«Συζητήσαμε», τόνισε, «για τις προκλήσεις ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τον ρόλο της Ελλάδας και των ΗΠΑ ως πυλώνων σταθερότητας στην περιοχή».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

