Οι-ψηφιακοί-κίνδυνοι-μεγαλώνουν:-Το-phishing-«πρωταθλητής»-στις-απάτες-(infographic)

Η ψηφιακή απάτη γίνεται ολοένα πιο περίπλοκη και στοχευμένη, με το phishing να παραμένει η πιο συχνή μέθοδος εξαπάτησης, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για λογαριασμό της Visa.

Τα ευρήματα αποτυπώνουν μια κοινωνία που κινείται ψηφιακά, αλλά παράλληλα νιώθει πιο εκτεθειμένη από ποτέ σε τεχνικές που μιμούνται πρόσωπα, επιχειρήσεις και καθημερινές διαδικτυακές συναλλαγές.

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος

Σχεδόν 6 στους 10 συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν στοχοποιηθεί μέσω phishing. Η έρευνα της ΕΣΕΕ–Visa καταγράφει επίσης ότι οι πιο εξελιγμένες μορφές απάτης, που αξιοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη και deepfake, γίνονται αντιληπτές πλέον από το 7% των καταναλωτών.

Οι επιπτώσεις για όσους τελικά έπεσαν θύματα δεν περιορίζονται στην οικονομική απώλεια.

22% αναφέρει ότι έχασε χρήματα,

17% δηλώνει συναισθηματική ταλαιπωρία,

16% εμφανίζει δισταγμό ή φόβο απέναντι στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Από όσους υπέστησαν οικονομική ζημιά, το 63% έχασε ποσά έως 199 ευρώ. Ωστόσο οι συνέπειες εκτείνονται πέρα από αυτό:

Το 41% δηλώνει πως έγινε — ή θα γίνει — πιο προσεκτικό στο μέλλον, αλλά εξακολουθεί να εμπιστεύεται μικρότερες ή νέες επιχειρήσεις για online αγορές.

Το 37% περιορίζει πλέον τις αγορές του αποκλειστικά σε μεγάλες, αναγνωρίσιμες εταιρείες.

Παράλληλα, σχεδόν 6 στους 10 πιστεύουν ότι οι διαδικτυακές απάτες στα κοινωνικά δίκτυα γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες. Το 37% θεωρεί ότι οι απατεώνες μιμούνται με επιτυχία γνωστά brands ή πρόσωπα, ενώ το 27% επισημαίνει πως ο μεγάλος όγκος διαφημίσεων και χορηγούμενου περιεχομένου που μοιάζει νόμιμο καθιστά πιο δύσκολη την αναγνώριση της απάτης.