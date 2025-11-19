ΟΛΘ: Υπεγράφη η σύμβαση για την επέκταση του Προβλήτα 6 – Στα 195,6 εκατ. ο προϋπολογισμός

Επέκταση Προβλήτα 6 με πρόσθετο μήκος 513 μέτρα, πλάτος 306,5 μέτρα και σημαντική βυθοκόρηση του διαύλου προσέγγισης και της περιοχής ελιγμών πλοίων.

Υπεγράφη σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, η Σύμβαση Κατασκευαστικών Έργων μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) και της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ – ΤΕΚΑΛ Α.Ε. (ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ 6) Κ/Ξ για την επέκταση της λιμενικής υποδομής του 6ου Προβλήτα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η Κοινοπραξία είχε αναδειχθεί Προσωρινός Ανάδοχος και με την υπογραφή της Σύμβασης, κατέστη Ανάδοχος για την κατασκευή του Έργου.

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι το έργο κατασκευής που περιλαμβάνεται στην Υποχρεωτική Επένδυση Αρ. 1: «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΘ Α.Ε., όπως ισχύει.

Το Έργο οδηγεί στη δραστική ενίσχυση των υποδομών της ΟΛΘ Α.Ε. και συνίσταται στην επέκταση του Προβλήτα 6 με πρόσθετο μήκος 513 μέτρα, πλάτος 306,5 μέτρα και σημαντική εκβάθυνση (βυθοκόρηση) του διαύλου προσέγγισης και της περιοχής ελιγμών πλοίων, για την ασφαλή πρόσδεση ακόμη και πλοίων σχεδιασμού ULCV (Ultra Large Container Vessels).

Το τελικό συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση και την ολοκλήρωση του Έργου ανέρχεται στο σταθερό κατ’ αποκοπή ποσό των € 195,6 εκατ., πλέον Φ.Π.Α. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση του Έργου ορίζεται σε σαράντα [40] μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Επισημαίνεται πως – δεδομένων των τελικών όρων της Σύμβασης και των υφιστάμενων συνθηκών αγοράς – η χρηματοδότηση του Έργου θα καλυφθεί τόσο από ίδια κεφάλαια της ΟΛΘ Α.Ε. όσο και από τραπεζικό δανεισμό. Οι όροι του δανεισμού θα προσδιοριστούν προσεχώς, δεδομένων των ιδιαίτερα υψηλών υφιστάμενων τραπεζικών διαθεσίμων της Εταιρείας και των θετικών ρυθμών προόδου του 2025.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει μηδενικό δανεισμό, ιδιαίτερα ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και κερδοφορία.