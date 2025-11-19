Ομόλογο Metlen: Προσφορές άνω των €2 δισ. – «Σηκώνει» €600 εκατ.

Υπερκάλυψη που φτάνει τις τέσσερις φορές καταγράφεται στο βιβλίο προσφορών που έχει ανοίξει η Metlen, καθώς συγκεντρώθηκαν πάνω από 2 δισ. ευρώ .

Η υψηλή ζήτηση οδηγεί σε σημαντική αποκλιμάκωση του επιτοκίου. Έτσι, ενώ η αρχική καθοδήγηση ήταν στο 4,25%, η έκδοση κλείνει με επιτόκιο 3,875%.

Μάλιστα, η εισηγμένη θα αντλήσει τελικά 600 εκατ. ευρώ, αντί για 500 εκατ. όπως ήταν η αρχική πρόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (17/11), η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έδωσε mandate σε τέσσερις οίκους για μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος.

Τα ομόλογα έχουν την εγγύηση της Μetlen, ενώ τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση τρεχόντων ομολόγων, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης.

Το mandate έχουν λάβει οι BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley.