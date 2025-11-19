Ο-εκλογικός-νόμος,-οι-συνεχείς-διαψεύσεις-και-η-αντιπολίτευση

-

Ο πρωθυπουργός είχε κρατήσει την υπόσχεσή του και δεν είχε προχωρήσει σε αλλαγές στον εκλογικό νόμο στο δρόμο για τις εκλογές του 2023. Παρά τις πολλές φωνές που ακούγονταν η απόφαση του τον δικαίωσε. Τα πράγματα τώρα είναι διαφορετικά. Η κουβέντα που έχει ανοίξει για δημιουργία νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καρυστιανού και η ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού, κατά πολλούς ένθερμους οπαδούς της τροποποίησής του εκλογικού νόμου, δεν μπορεί να μην συνυπολογιστούν. Οι διαψεύσεις που έχει δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το συγκεκριμένο θέμα είναι πολλές και συνεχείς. Χθες στη δημόσια τηλεόραση για άλλη μια φορά ξεκαθάρισε πως δεν θα προχωρήσει σε αλλαγές. Ωστόσο, στελέχη και βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν είναι σίγουροι πως δεν θα τροποποιήσει τα πλάνα του. Αξιολογούν την αγωνία που, όπως υποστηρίζουν, βγάζουν μέλη της γαλάζιας παράταξης για την επανεκλογή τους.

Η Νέα Δημοκρατία δεν πλησιάζει στην πρόθεση ψήφου όλων των τελευταίων μετρήσεων το ποσοστό των ευρωεκλογών (28,31%). Μέσω του πακέτου παροχών της ΔΕΘ ευελπιστούσε να μπει και πάλι σε “τροχιά” αυτοδυναμίας, όμως αυτό δεν πραγματοποιήθηκε. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη, ο Άγνωστος Στρατιώτης, τα ΕΛΤΑ και οι εσωκομματικές διαφορές προκάλεσαν πολλά εμπόδια έως τώρα.

Θα επανεξετάσει τη στάση του ο πρωθυπουργός από το νέο έτος; Δεν υπάρχει κάποιο σημάδι. Σίγουρα, όμως στελέχη της πλειοψηφίας περιμένουν να δουν πως ακριβώς θα διαμορφωθεί το νέο πολιτικό τοπίο και ποιοι νέοι “παίχτες” θα μπουν στην εκλογική κούρσα. Αυτός ουσιαστικά θα είναι ο καταλύτης των εξελίξεων. Από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έτσι και αλλιώς δεν θέλει να μπει σε αυτή τη συζήτηση πιθανή άνοδος των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας θα κλείσει κάθε “παράθυρο” που έχει μείνει ανοιχτό. Εκτός και αν το θέμα ανοίξει και πάλι όταν εκκινήσει η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Βουλευτές, κυβερνητικοί και μη, αυτό που υποστηρίζουν είναι πως κανένας ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας δεν θα αλλάξει πολιτική στέγη επειδή ο πρωθυπουργός θα κάνει τα πάντα για να μην υπάρχει ακυβερνησία στη χώρα. Τα σενάρια που έχουν ακουστεί είναι πολλά χωρίς τίποτα να επιβεβαιώνεται από το κυβερνητικό περιβάλλον. Η αύξηση του ορίου εισόδου των κομμάτων στη Βουλή από 3% σε 5% είναι ένα από αυτά. Υπάρχει και η άποψη πως πιθανή αύξηση του πήχη στο 5% για είσοδο στη Βουλή μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα. Να συσπειρώσει τα μικρότερα κόμματα. Στα σενάρια που έχουν ακουστεί είναι και η προσμέτρηση της διαφοράς μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος. Κάποιοι μάλιστα θεωρούν πως το να συνυπολογίζονται για την κατανομή των εδρών τα ποσοστά των δυο πρώτων δυνάμεων είναι μια δίκαιη μεταρρύθμιση φέρνοντας ως παράδειγμα τι έγινε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2019 και του 2023.

Έχει πέσει στο τραπέζι επίσης και η αλλαγή του κλιμακωτού μπόνους. Το 0,5% για κάθε επιπλέον έδρα από τις 20 που παίρνει ένα κόμμα που καταγράφει ποσοστό 25%, να πέσει στο 0.4% ή στο 0,3%. Εφόσον ξεκινήσει αυτή η συζήτηση πιο δύσκολη φέρεται να είναι η επαναφορά του “πριμ” των 50 εδρών, σύμφωνα με τον νόμο Παυλόπουλου, στον πρώτο κόμμα. Τελευταία φορά εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα τον Σεπτέμβριο του 2015 με τη νίκη του Αλέξη Τσίπρα.

Στην αντιπολίτευση έχουν ξεκινήσει να παρακολουθούν και πάλι το συγκεκριμένο θέμα με στελέχη να τονίζουν πως ο εκλογικός νόμος δεν μπορεί να προσαρμόζεται αναλόγως με τις δημοσκοπήσεις. Θεωρούν πως οποιαδήποτε αλλαγή θα είναι μια «κυβίστηση» που, όμως δεν την αποκλείουν. Τηρούν στάση αναμονής και δεν σκοπεύουν να φέρουν το θέμα στο προσκήνιο αν δεν έχουν κάποιο «σημάδι» από το Μαξίμου.

