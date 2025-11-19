Ο-ΟΗΕ-υιοθέτησε-την-Απόφαση-για-την-«Ασφάλεια-των-Δημοσιογράφων-και-το-Ζήτημα-της-Ατιμωρησίας»

Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών η, ελληνικής πρωτοβουλίας, Απόφαση για την «Ασφάλεια των Δημοσιογράφων και το Ζήτημα της Ατιμωρησίας».

Με αφορμή την έγκριση της Απόφασης το ΥΠΕΞ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τόνισε τα εξής:

«Η Απόφαση αναδεικνύει τη σημασία της ελευθερίας του Τύπου και της ελεύθερης διακίνησης της πληροφορίας, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη της προστασίας των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων.

Το φετινό κείμενο κάνει ειδική μνεία στους δημοσιογράφους που ασχολούνται με θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής κρίσης. Αναδεικνύει, επίσης, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το δημοσιογραφικό επάγγελμα που απορρέουν από τις νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης.»

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

