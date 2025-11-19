Ο-Πιερρακάκης-ένας-από-τους-βασικούς-διεκδικητές-για-την-προεδρία-του-eurogroup

Ανακατατάξεις στην αρχιτεκτονική του Eurogroup επιφέρει η αποχώρηση του Paschal Donohoe από την θέση του υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας και κατ΄επέκταση από το «τιμόνι» της Ευρωομάδας. Ο Έλληνας υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σύμφωνα με τους Financial Times, είναι ένας από τους βασικούς διεκδικητές της θέσης.

Συγκεκριμένα, με την αποχώρηση του Donohoe εκκινεί η διαδικασία διαδοχής του με ορισμένες προσωπικότητες να είναι αυτή την στιγμή αυτές οι οποίες συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για να αναλάβουν τα καθήκοντά του.

Ένας από τους βασικούς διεκδικητές, σύμφωνα με τους Financial Times, είναι ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει το -, η Ελλάδα θα ενδιαφερόταν για τον θώκο στην κορυφή της ευρωομάδας με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να είναι στα πρόσωπα ανάμεσα στους βασικούς διεκδικητές. Το Μέσο υπενθυμίζει δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Οικονομικών στο - σύμφωνα με τις οποίες μία ανώτατη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση «θα υποδήλωνε την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια».

Οι Irish Times αναφέρουν επίδης μία τριάδα «εν δυνάμει» υποψηφίων να αναλάβουν το τιμόνι του συμβουλίου των «τσάρων» της οικονομίας των κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ένας ακόμη είναι ο

Βέλγος αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Προϋπολογισμού Vincent Van Peteghem, προερχόμενος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP). Ο Van Peteghem μοιράζεται σήμερα τα καθήκοντα σε επίπεδο Eurogroup με τον υπουργό Οικονομικών του Βελγίου Jan Jambon. Ο ίδιος είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος στην προηγούμενη διαδικασία, αλλά δεν θέλησε να είναι αντίπαλος του τότε εν ενεργεία προέδρου Donohoe.

Το δημοσίευμα, ωστόσο, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητας από την πλευρά της σοσιαλδημοκρατικής/κεντροαριστερής πτέρυγας. Ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας Carlos Cuerpo, ο οποίος την προηγούμενη φορά είχε αποσυρθεί από την κούρσα όταν έγινε σαφές ότι ο Donohoe θα επικρατούσε, εμφανίζεται και πάλι ως πιθανός διεκδικητής.

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι οι υπουργοί του EPP κατέχουν την πλειοψηφία των θέσεων στο Eurogroup, κάτι που καθιστά πιθανή τη στήριξη υποψηφίου από την ίδια πολιτική οικογένεια.

Εκπρόσωπος του Eurogroup γνωστοποίησε ότι μέχρι την εκλογή του νέου προέδρου, τα καθήκοντα του Donohoe θα εκτελεί ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός, ως προεδρεύων. Για την ανάδειξη του νέου προέδρου απαιτείται η στήριξη απλής πλειοψηφίας από τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, ενώ η επόμενη ψηφοφορία μπορεί να γίνει ακόμη και τον Δεκέμβριο.

Καμία επίσημη διαδικασία

Αν και για όλα αυτά καμία επίσημη διαδικασία δεν έχει καν ξεκινήσει η νέα εκλογή αναμένεται να γίνει το συντομότερο δυνατό, μέσα σε κλίμα διαπραγματεύσεων και ισορροπιών μεταξύ των πολιτικών οικογενειών της Ευρώπης.

Προ ημερών μάλιστα το Eurogroup είχε αναθέσει στον Πιερρακάκη να προεδρεύσει σε θεματική για την ψηφιακή χρηματοδότηση, ενώ πρόσφατα συμμετείχε σε διευρυμένη σύνοδο για το μέλλον του ψηφιακού ευρώ και των κρυπτονομισμάτων.

Η ανάθεση αυτή αντανακλά την αναγνώριση της εμπειρίας του ως πρώην υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου μετασχημάτισε τις δημόσιες υπηρεσίες με την πλατφόρμα gov.gr και τις εφαρμογές της.

Οι πολιτικές ισορροπίες

Στο παρασκήνιο, όποια και αν είναι η εξέλιξη, η απόφαση θα στηριχθεί στις ισορροπίες μεταξύ των πολιτικών οικογενειών. Σήμερα στο Eurogroup, που αριθμεί 20 υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, 7 υπουργοί προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), 7 από σοσιαλιστικά κόμματα και 6 από φιλελεύθερα κόμματα ή άλλες πολιτικές παρατάξεις. Ο Ντοναχιού ήταν μέλος του ΕΛΚ, ενώ οι αντίπαλοί του στην τελευταία εκλογή τον Ιούλιο (ο Ισπανός Cuerpo και ο Λιθουανός Šadžius) ήταν σοσιαλιστές.

«Επιδραστικές» παρεμβάσεις

Επιπλέον, ο Πιερρακάκης έχει πρωτοστατήσει στη συζήτηση για άρση εσωτερικών εμποδίων και διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, στηρίζοντας την έκθεση Ντράγκι. «Χρειαζόμαστε μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Και ο μόνος τρόπος να το πετύχουμε αυτό είναι να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα», υπογράμμισε ο υπουργός σε πρόσφατη παρέμβασή του στο Eurogroup και το ECOFIN, βάζοντας θέματα και στόχους σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητεί κατεύθυνση.