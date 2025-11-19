Παπαθανάσης:-Δράσεις-ισότητας-των-φύλων-σε-τρία-επιπλέον-ΑΕΙ-της-χώρας,-μέσω-ΕΣΠΑ

Εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», δράσεις για την ενδυνάμωση και προώθηση της ισότητας και την υποστήριξη Κέντρων Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε τρία επιπλέον ΑΕΙ, ύψους 800.000 ευρώ.

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και σε συνέχεια της σχετικής Πρόσκλησης προς τα 25 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», δράσεις για την ενδυνάμωση και προώθηση της ισότητας και την υποστήριξη Κέντρων Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε τρία επιπλέον ΑΕΙ, ύψους 800.000 ευρώ.

Τα ΑΕΙ που προστέθηκαν είναι:

• Πολυτεχνείο Κρήτης με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ.

• Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ.

• Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με προϋπολογισμό 250.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της Πράξης αναμένεται να υλοποιηθούν:

• Σύσταση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων,

• Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομικών μεθόδων οργάνωσης της εργασίας και των διοικητικών διαδικασιών με στόχο τη δημιουργία συμπεριληπτικής κουλτούρας προς το φύλο,

• Δράσεις συλλογής δεδομένων σχετιζόμενων με το φύλο της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΕΙ, ενημέρωσης και εκπαίδευσης στη χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας, ένταξης της διάστασης του φύλου στα προγράμματα σπουδών,

• Σύνταξη σχετικών οδηγών και εργαλειοθήκης,

• Ενέργειες που διευκολύνουν την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα κέντρα αποφάσεων των ΑΕΙ αλλά και την απρόσκοπτη και ισότιμη ανέλιξη ανδρών και γυναικών στην ακαδημαϊκή ιεραρχία,

• Δράσεις καταπολέμησης της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης.

Στο πρόγραμμα, συνολικής δημόσιας δαπάνης 12 εκ. ευρώ, έχουν ήδη ενταχθεί οκτώ ΑΕΙ. Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης πράξεων συνεχίζεται για τα υπόλοιπα Ιδρύματα της χώρας.